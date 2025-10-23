Civitanovese sul mercato. Avanti tutta su Tittarelli

È Gabriele Tittarelli il nome caldo per l’attacco della Civitanovese. La speranza è che il calciatore classe 1994 accetti l’offerta della Civitanovese nelle prossime ore, così da essere a disposizione per la gara per domenica. Si tratterebbe quasi di un ritorno in rossoblù per il centravanti, che fu tesserato dalla Civitanovese nel corso dell’estate 2020, ma quella stagione di Promozione (2020/21) fu stoppata in avvio dal Covid19 e dunque Tittarelli non ha potuto dimostrare il suo valore in campo. L’attaccante è in uscita dalla Jesina, ma piace anche ad altri club e dunque si dovrà vincere la loro concorrenza. Pare che il direttore Paolo Pochetti abbia già avuto un contatto con il calciatore, ma solo nei prossimi giorni si saprà se l’affare andrà in porto oppure no. Da quanto si apprende, lo stesso Pochetti ha precedentemente effettuato dei tentativi per altre punte: si tratta di Filippo Papa, classe 1999 del Chiesanuova, e Antonio Solmonte, classe 2005 della Fermana. L’augurio è che, a prescindere dai nomi, un centravanti valido arrivi alla corte del tecnico Daniele Marinelli entro la giornata di domenica, considerando che mancherà Handzic, fermato dal giudice sportivo per due giornate. L’assenza del bosniaco si aggiunge a quelle del difensore Cahais (un turno) e del laterale Franco, oltre a quella probabile del centrale Luciani. È per questo motivo che almeno fino a domenica dovrebbe restare in rosa la mezzala Jacopo Marini, che interessa molto al Monturano. Poi si vedrà sul futuro del calciatore classe 2003. La trasferta di domenica è fin troppo importante perché si tratta della sfida tra le ultime della classe e ulteriori passi falsi complicherebbero ancora di più le cose in chiave salvezza.

f. r.