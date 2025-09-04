Civitanovese sul mercato. Piace un giocatore di D. Handzic è disponibile

La Civitanovese è in trattativa per portare in rossoblù Ryan Fagan. Si tratta di un difensore centrale, classe 2006, di nazionalità irlandese. Il calciatore è stato ingaggiato da L’Aquila 1927 lo scorso 9 luglio, ma adesso potrebbe approdare nella città costiera attraverso un blitz del direttore generale Paolo Pochetti. Fagan è in Italia da un paio di stagioni, in cui ha giocato nelle giovanili di Pro Vercelli e Pescara. Al momento del tesseramento, la stessa società aquilana aveva parlato di un giocatore "dotato di buona tecnica e discreta rapidità, che predilige la difesa a tre, potendo giocare sia al centro che come braccetto".

Intanto procede la preparazione in vista dell’esordio in campionato, in programma domenica al Polisportivo. I rossoblù del tecnico Andrea Mercanti affronteranno una delle formazioni candidate alla vittoria finale, quel K Sport Monteccchio che lo scorso anno sfiorò di salire in serie D. La gara avrà inizio alle 15.30. Per il debutto nel nuovo torneo, il tecnico dovrebbe recuperare alcuni giocatori che erano stati esclusi nella partita di Coppa Italia contro la Sangiustese. I terzini Gabriel Fernando Candia e Andrea Cosignani si sono allenati regolarmente, così come il centrocampista Facundo Macarof. Procede anche il recupero del difensore Lucas Martin Romero, che sta svolgendo allenamenti differenziati.

L’altra buona notizia riguarda il centravanti Haris Handzic, per il quale è stato completato l’iter riguardante il tesseramento. Dunque, il classe 1990 sarà a disposizione per la partita di domenica. Il bosniaco si sta allenando in gruppo per riacquistare la condizione ottimale. Si attende invece il transfer dell’esperto difensore argentino Matias Cahais. Chi certamente non sarà della partita, è il centrocampista Nicolò Chiaruzzi: il calciatore, classe 2005, è stato convocato dalla Nazionale Under 21 di San Marino per le prossime gare di qualificazione al Campionato Europeo U21, in programma oggi contro la Finlandia e martedì contro la Romania. Tornando alla partita di domenica della Civitanovese, i biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito "CiaoTickets.com" e nei punti autorizzati.