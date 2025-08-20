Civitanovese sul mercato. Presi Macarof e Candia

Federico Corvaro per la fascia destra. Ufficiali il rinnovo di Facundo Macarof (foto) e il tesseramento di Gabriel Fernando Candia. Per l’attacco, il nome caldo è quello di Haris Handzic. Queste le ultime in casa Civitanovese. Corvaro è un terzino destro che nell’ultima stagione è stato al Chiesanuova e al Porto Sant’Elpidio. Il club non ha ancora annunciato sui social il suo arrivo, ma da quanto si apprende il giocatore vestirà il rossoblù nella prossima stagione, andando a rinforzare il reparto arretrato agli ordini del tecnico Andrea Mercanti. Per l’attacco, vi sarebbe interesse per il centravanti Handzic, bosniaco classe 1990 che in passato ha indossato la casacca della Sangiustese. Il calciatore vanta una lunga carriera nei professionisti con squadre come Lech Poznan e Fk Sarajevo. Nell’ultima parte della scorsa stagione è stato al Modica. Nei giorni precedenti, il dg Paolo Pochetti aveva sondato Erwin Tijanj, attaccante sloveno ex Sora ed Avezzano. Poi l’attenzione si sarebbe spostata sullo stesso Handzic. Ufficiali, invece, la conferma di Macarof e il ritorno di Candia. "Giocatore di grande esperienza e affidabilità, Macarof ha sempre dimostrato professionalità, spirito di sacrificio e forte attaccamento alla maglia", ha scritto il club rivierasco sui propri canali. Il centrocampista classe 1995, che può giocare sia come esterno che in mezzo al campo, si sta allenando con il resto del gruppo da lunedì. Candia, invece, è presente alla preparazione sin dal primo giorno. Il terzino, nato nel 1997, approdò nella città costiera due anni fa, vincendo il campionato di Eccellenza. Nella scorsa annata era al Trodica, dove ha vinto il campionato di Promozione. Ora il ritorno a Civitanova. Dal mercato si attende l’arrivo di un difensore centrale. Su queste colonne, il direttore generale Pochetti aveva parlato di un "giocatore di 38 anni con grandi esperienze nei professionisti". Il nome non è stato svelato, ma oggi potrebbe essere il giorno decisivo. Dopodiché, la situazione di mercato dovrebbe essere in gran parte definita dalle parti del Polisportivo.

f. r.