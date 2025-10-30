Civitanovese-Tolentino in parità. La qualificazione si decide al ritorno

CIVITANOVESE 2 TOLENTINO 2

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Servalli; Fagan, Cahais, Romero (14’st Martirena), Marini; Macarof, Guedack (39’ st Lorenzoni); Candia (14’st Visciano), Garcia (9’st Pitronaci), Malaccari (19’st Renzi); Handzic. A disp. Massenz, Baiocco, Malavolta, Cancellieri. All. Marinelli.

TOLENTINO (4-3-1-2): Marricchi; Romitelli (12’st Papini), Di Biagio (12’st Tomassetti), Strano, Salvucci; Romoli, Giuggioloni, Marasca (21’st Giandomenico); Cappa; Moscati (16’st Tortelli), Pietrani (44’st Iori). A disp. Frascarelli, Fontana, Rozzi, Mariani. All. Passarini.

Arbitro: Denti di Pesaro.

Reti: 8’ Handzic, 11’ e 41’ Moscati, 6’ st Guedack.

Note: spettatori 100 circa. Ammoniti Macarof, Romitelli, Giandomenico, Papini. Ang. 3-3. Rec 1’e 4’.

Botta e risposta tra Civitanovese e Tolentino nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il discorso qualificazione è perciò rimandato alla gara di ritorno, programmata per il 12 novembre. Al Polisportivo, rossoblù e cremisi danno vita ad un match interessante, con 4 gol e varie conclusioni agli indirizzi dei portieri. Nel complesso, è un confronto equilibrato, anche se ai punti produce qualcosa in più la formazione locale. In avvio, Marinelli rinnova la fiducia al portiere Servalli ed opta per la difesa a 4, facendo debuttare il 2006 Fagan. Da segnalare anche lo schieramento di Candia in posizione avanzata. Passarini propone invece un 4-3-1-2 con l’ex Cappa alle spalle delle punte Pietrani e Moscati. Proprio quest’ultimo si rivela il pericolo numero uno dei padroni di casa, impegnando Servalli già dopo 7 minuti. A passare in vantaggio, però, è la Civitanovese; Handzic si gira bene in area e il suo sinistro termina preciso nell’angolino (8’). Il Tolentino trova il pareggio dopo appena tre giri di lancetta. Sugli sviluppi di una punizione, Moscati si porta avanti con la palla e il fendente si infrange sotto la traversa. La Civitanovese reagisce con un tiro di Macarof (16’), poi Handzic scheggia il montante attraverso una conclusione potente. Al 41’ il Tolentino ribalta il risultato: Moscati, servito da Marasca, supera la difesa e di sinistro batte Servalli. Sul finire di tempo arriva l’occasione più ghiotta per il pareggio, Garcia batte il portiere, ma Salvucci salva sulla linea di porta.

La ripresa regala meno emozioni. Rivieraschi pericolosi al 6’ con Malaccari che centra il palo (6’). Dal corner conseguente, Guedack risolve una mischia con un rasoterra ed è 2-2. La Civitanovese vicina al vantaggio a 18’, Marricchi deve allungarsi sul bolide di Pitronaci e, nell’extratime, c’è spazio per una conclusione al volo di Macarof.