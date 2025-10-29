Civitanovese-Tolentino, parola al campo

CIVITANOVAdi Francesco RossettiGabriele Tittarelli è un nuovo calciatore della Civitanovese. Ieri pomeriggio, l’attaccante classe 1994 è giunto al Polisportivo dove ha incontrato il tecnico Daniele Marinelli ed il patron Mauro Profili per firmare il contratto. Si chiude una telenovela durata una settimana, con il giocatore finito nel mirino di diverse società come l’Aurora Lube Treia. Tittarelli aveva iniziato la stagione con la Jesina, squadra con cui ha vinto lo scorso campionato di Promozione siglando 8 gol. Alcuni giorni fa, è avvenuta la rescissione consensuale del contratto con il club leoncello ed il centravanti è tornato sul mercato. Eccetto una stagione in D, il neo attaccante rossoblù si è alternato tra Eccellenza e Promozione nella carriera, sempre portando in dote una buon numero di centri. La miglior annata risale al 2016/17, con la maglia del Fabriano, quando realizzò 21 marcature. Per lui, si tratta di un ritorno nella città costiera. Fu ingaggiato nel dicembre 2019, in Promozione, realizzando 9 reti nella seconda parte del torneo. Poi fu richiamato alla Civitanovese nell’estate 2020, ma la stagione non partì per la pandemia. Guardando al fatto tecnico, la squadra rivierasca tornerà in campo oggi per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Al Polisportivo sarà di scena il Tolentino (14.30), che ha raggiunto il passaggio del turno eliminando ai quarti il Montegranaro. "La Coppa Italia – le parole di Marinelli – è una competizione importante. Scenderà in campo la miglior formazione in base alle energie fisiche e mentali a disposizione di ognuno. Il Tolentino? Squadra forte e con giocatori di categoria". Il trainer dovrebbe dar spazio agli squalificati in campionato e a coloro che hanno riposato a Chiesanuova. Potrebbero partire titolari il portiere Forconesi, il difensore Cahais, i centrocampisti Marini e Malavolta e l’attaccante Handzic. Ancora non recuperati Luciani, Franco e Pompili, con Cosignani influenzato. I biglietti avranno il prezzo unico di 5 euro per tribuna laterale e gradinata; 1 euro ridotto.