Civitanovese tra Coppa e mercato. Via Cappa, piace il bosniaco Susic

È già divorzio tra la Civitanovese e Riccardo Cappa. L’esterno offensivo classe 1999 è in uscita dal club rossoblù, destinazione Tolentino. Il calciatore era stato ingaggiato in estate, diventando uno dei punti di riferimento del nuovo corso rossoblù. Non sono chiari i motivi della separazione, certamente si tratta di un’assenza che andrà colmata. Il sostituto potrebbe essere Martin Garcia, già in rossoblù nella stagione 2022-23. L’esterno nato nel 1992 si allena con il club rivierasco da un paio di settimane, ma non è ancora tesserato. Dai rumors che circolano da vari giorni, la Civitanovese insegue Tino Susic, il centrocampista offensivo con un passato da nazionale bosniaco. Nel contempo si attende il transfer per Valentin Franco. Tornando alle uscite, il difensore Diego Cappella (2007) potrebbe essere ceduto alla Palmense, mentre il centrocampista Samuele Cisbani al Grottammare. Nella scorsa settimana, ha rescisso il contratto anche Nicolò Chiaruzzi.

Oggi i rossoblù saranno impegnati sul campo del Chiesanuova (inizio alle 20), per l’andata dei quarti di Coppa Italia. "Credo – le parole dell’allenatore Andrea Mercanti – sia controproducente schierare tanti ragazzi che hanno già giocato domenica scorsa. Meglio che riposino, facendo spazio a chi è stato impiegato di meno. Ciò detto, per me non esistono titolari o riserve e l’obiettivo resta il passaggio del turno". Dunque, il tecnico potrebbe dare una possibilità ai vari Maggi, Martiarena, Candia, Marini, Malavolta ed Apicella, oltre che a qualche under. Nel prossimo turno di campionato, in programma domenica, Visciano e soci riceveranno l’Urbania.