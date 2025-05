Civitanovese: Ultima Chance per Evitare la Retrocessione contro la Sambenedettese

Obbligo vittoria. Se finora questa espressione aveva accompagnato fin troppe vigilie alle varie partite della Civitanovese senza che, nella maggior parte dei casi, si tramutasse in realtà, stavolta non c’è più spazio per risultati alternativi e non sussistono margini di rimedio cui potersi aggrappare nelle partite successive. L’ultima di campionato è un dentro o fuori, pur con le sue sfumature a cui, in ogni caso, è bene non pensare. Conquistare tre punti in casa della Sambenedettese non darebbe alcuna possibilità di salvezza diretta, ma allo stesso tempo eviterebbe il drammatico epilogo della retrocessione senza passare per i playout. Nella peggiore delle ipotesi, cioè una conclusione al penultimo posto a pari merito con altre formazioni, la Civitanovese dovrà disputare un pre-spareggio per decidere se andare ai playout oppure scivolare in Eccellenza.

"Vogliamo conquistare i playout a tutti i costi – dice il ds Claudio Cicchi –, faremo la nostra partita e alla fine tireremo le somme. Non ci aspettiamo regali, forse sono gli altri ad averne avuti. Sicuramente i tifosi sambenedettesi vorranno festeggiare i propri beniamini, che hanno condotto un campionato eccezionale, vinto con gran merito. Noi faremo la partita della vita, questo è sicuro. Al momento abbiamo qualche acciaccato, ma l’importante è scendere in campo con la mentalità giusta, cioè quella che abbiamo dimostrato a Fermo: un mix di determinazione e organizzazione".

L’allarme riguarda la difesa, dove non sono ancora rientrati in gruppo Passalacqua e l’alternativa Mancini. Tra i due, è proprio il vicecapitano ad avere le maggiori chances di recupero. Visciano, invece, si sta allenando regolarmente. "In questi giorni – prosegue Cicchi – ho visto una squadra pimpante e vogliosa, sono convinto che non ci deluderà. Soprattutto, non saranno delusi i nostri tifosi che, mi auguro, saranno in tanti a spronare i ragazzi. La partita con la Recanatese? Ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca perché non meritavamo di subire il pareggio, che è capitato come è capitato. Però, non si può rimproverare nulla alla squadra".

Si stima una presenza corposa di sostenitori civitanovesi al Riviera delle Palme, dove il fischio d’inizio è fissato per le 15. La prevendita sarà attiva su "Vivaticket" fino alle 19 di sabato. I tagliandi sono disponibili anche alla Tabaccheria Frenquelli di Corso Garibaldi 36. I prezzi: 8 euro più diritti di prevendita per gli adulti; 1,50 euro più diritti per gli under 12.

Francesco Rossetti