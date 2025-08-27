Civitanovese, ultima prova. Test con il Potenza Picena

Dopo il pareggio nel test amichevole con il Monturano, la Civitanovese torna in campo oggi per un allenamento congiunto con il Potenza Picena. L’occasione è il "7° Memorial Dario Castagna", appuntamento alle 20.30 allo stadio "Favale Scarfiotti Skorpion" di Potenza Picena. La formazione giallorossa milita nel girone C di Prima Categoria, ma culla ambizioni di risalita. Sulla panchina giallorossa siede Marco Comotto, già difensore rossoblù nella stagione 2013-14 e lo scorso anno collaboratore tecnico dello stesso settore giovanile rivierasco. Vice di Comotto è Marco Morbiducci, civitanovese doc e già capitano della squadra rossoblù. Nelle fila giallorosse, poi, militano Mattia Ruzzier, Marco Bigoni e Nicolò Tassetti, tutti con un passato in rossoblù. Civitanovese doc, pur non avendone mai indossato la casacca, è pure l’esperto attaccante dei giallorossi, Michele Garbuglia, classe 1985. Il Potenza Picena è reduce dal pareggio 1-1 nel test contro l’Aurora Treia, squadra che milita nel campionato di Promozione. Per la Civitanovese, nonostante la differenza di categoria con i giallorossi, si potrebbe trattare di un buon test considerando i valori tecnici non indifferenti che compongono le fila potentine. Ai giallorossi già citati, da aggiungere l’esperta punta Castellano, autore di parecchi gol nei campionati dilettantistici. L’ultimo precedente tra le squadre risale al marzo 2023, quando i rivieraschi sconfissero tra le mura amiche i giallorossi grazie ai gol del duo argentino Becker-Strupsceki. Chissà che stasera non ci sia modo di vedere il neo attaccante rossoblù Haris Handzic, il colpo di mercato più importante messo a segno dalla dirigenza. Con l’arrivo del bosniaco il mercato è stato pressoché completato. È l’ultimo test prima della gara di Coppa Italia di domenica contro la Sangiustese.