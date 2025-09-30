Civitanovese, un passo avanti: "Grosso risultato al Della Vittoria"

"Fare punti a Tolentino è un grosso risultato. Il rammarico è per l’occasione sciupata nel finale, ma siamo in crescita". Andrea Mercanti, tecnico della Civitanovese, commenta soddisfatto il pareggio ottenuto allo stadio "Della Vittoria" contro la squadra cremisi (1-1). "Nel primo tempo – analizza –, abbiamo fatto molto bene. Li abbiamo aggrediti alti, rubando diversi palloni negli ultimi trenta metri. In un paio di situazioni, non siamo riusciti a metterla dentro. Nella ripresa, pure abbiamo iniziato bene, ma nell’ultima parte siamo andati un po’ difficoltà perché avevamo speso energie".

I gol sono arrivati nella prima frazione di gioco, mentre nel secondo tempo entrambe le squadre hanno sfiorato la vittoria. L’ultimo sussulto è stato ospite con il tiro di Pompili che oltrepassava la traversa. "È l’unico rammarico. In determinati momenti, il calcio ti toglie, ma se dai continuità al gioco il risultato arriva". Interessante l’operato di Macarof, autore di vari lanci tra cui quello che ha innescato il pallonetto di Handzic per l’1-1. "Una cosa su cui abbiamo lavorato. Sarei stato contento se avesse fatto anche gol in un’occasione". Adesso bisogna iniziare a risalire una classifica che vede i rossoblù appaiati al terzultimo posto, tuttavia i presupposti per farlo ci sono considerando il percorso di crescita rispetto alle prime uscite. "Abbiamo migliorato – conclude Mercanti – a livello tattico, di gioco e coesione. Sono tranquillo". Ieri la squadra rossoblù si è ritrovata nuovamente al Polisportivo per prepararsi in vista dei quarti di Coppa Italia. Si giocherà domani alle 20 in casa del Chiesanuova.