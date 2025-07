Civitanovese, un’altra fumata nera. La società resta nelle mani di Profili

Niente firma anche al secondo giorno, la trattativa per la Civitanovese può arenarsi definitivamente. Non solo la fumata nera di mercoledì sera, anche la giornata di ieri avrebbe fatto registrare un doppio momento negativo nell’ambito del passaggio di quote della Civitanovese. Niente accordo preliminare al mattino e, da quanto trapela, appuntamento dal notaio saltato nel pomeriggio.

Ma riavvolgiamo il filo degli ultimi giorni. Dopo varie settimane di mancate intese tra il patron Mauro Profili e l’imprenditore laziale Davide Ciaccia (la persona interessata a rilevare il club), mercoledì della scorsa settimana è sembrato il giorno della svolta: in un locale di San Benedetto, Profili avrebbe garantito delle importanti aperture. Una settimana dopo, un nuovo summit, stavolta a Palazzo Sforza. All’appuntamento si presenta Davide Ciaccia con alcuni suoi collaboratori. Profili è inizialmente assente, delega l’ex direttore generale rossoblù Enzo Di Meo. Il sindaco Fabrizio Ciarapica funge da garante dell’incontro. Ore ed ore di colloqui all’interno nelle mura di piazza XX settembre. Sul piatto c’è un accordo preliminare propedeutico ad un successivo passaggio notarile. La discussione va avanti fino alle 21, quando, da quanto sembra, viene raggiunto un accordo tra le parti. Arriva il momento delle firme. Profili raggiunge il palazzo, ma al dunque non si convince di alcune condizioni e decide di non firmare.

La delusione di chi sperava in un passaggio di proprietà è palpabile, ma tutto viene rimandato al giorno successivo, cioè a ieri. Stavolta l’appuntamento si svolge in gran riserbo. Il luogo scelto sarebbe stato un locale dell’Eurosuole Forum. Anche qui, nessuna firma da Profili. Dopo pranzo, sarebbe saltato anche l’appuntamento dal notaio. La sensazione più diffusa è quella di una storia giunta al capolinea, con Ciaccia pronto a ritirarsi. Tuttavia, in una vicenda così ricca di evoluzioni, complicazioni e colpi di scena, è meglio attendere qualche giorno prima di dire che sia l’ultima parola. Chiaramente la permanenza di Profili è, allo stato attuale, lo scenario favorito. Perciò la questione più dirimente riguarda la convenzione per l’utilizzo del Polisportivo, per cui mancano le firme. Si tratta di un argomento molto attuale perché in questi giorni ci sarebbe stato uno scambio di Pec tra Palazzo Sforza ed un legale incaricato da Profili. Il rischio è quello di una mancata concessione del nulla osta, con la Civitanovese costretta a disputare altrove le proprie partite.