"Civitella vince 1-0 su Scansano grazie ad un'autorete"

civitella

1

scansano

0

CIVITELLA: Sabatini, Boscagli, Machetti G., Maggi, Steri, Vagheggini C., Cosci, Parricchi, Vagheggini S., Machetti D., Del Principe. A disposizione: Gimmel, Patane, Ragazzini, Bassiti, Camerota, Cipriani, Cresti, Fabbri, Fregoli. All. Caporali. SCANSANO: Ottaviani G., Nzesseu, Sgherri, Ottaviani N., Alfano, Bojang, Fagnoni, Keita, Gentili, Celhaka, Nurchi. A disposizione: Tosini, De Maria, Kaja, Rossi, Svizzeretto, Najmi, Bernabini. All. Guidi.

Arbitro: Cicero di Siena.

Reti: 15’st autorete Nzesseu.