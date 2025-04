Classifica Terza Categoria: Alberese, Alta Maremma e Pitigliano in Lotta per la Vetta

Vincono le prime tre della classifica ed a tre giornate dalla fine della stagione regolare resta tutto invariato in vetta. Tre formazioni racchiuse in tre punti con Alberese e Alta Maremma che se la giocheranno fino alla fine visto come all’ultima giornata il Pitigliano osserverà il turno di riposo. Niente da fare per i playoff allargati con una finale tra due formazioni visto l’enorme divario che separa la terza dalla quarta in classifica. Vittoria per il Ribolla che sale a quota 40 punti in classifica, mentre fa notizia il ko del Rispescia che perso sul campo dell’Orbetello Scalo, penultima formazione della graduatoria. Vince anche lo Scansano sul Semproniano e supera l’Atletico Grosseto in classifica.

La classifica del girone unico di Terza categoria: Alberese 61, Alta Maremma 59, Aurora Pitigliano 58, Braccagni 44, Ribolla 40, Capalbio 39, Rispescia 38, Civitella 32, Batignano 29, Montiano 28, Polisportiva Scansano 27, Atletico Grosseto 2015 24, Sticciano 22, Orbetello Scalo 14, Semproniano 10.