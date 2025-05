Claudio Lazzaretti conferma la guida del Carpi per la stagione 2024-25

di Davide SettiCARPIClaudio Lazzaretti è pronto a ripartire al timone del Carpi per la sua quinta stagione di fila. A quasi un mese dalla lettera pubblicata lo scorso 26 aprile sulla pagina Facebook della società biancorossa in cui aveva lasciato più di un punto interrogativo sulla sula permanenza alla guida del club, ieri il patron ha dato il via ufficiale alla nuova stagione nell’aperitivo organizzato con gli sponsor, lo staff e gli atleti della prima squadra e della Primavera, confermando il suo rinnovato impegno. Un momento conviviale, l’ultimo del campionato 2024-25, che è stato anche il primo mattone della nuova stagione. Dopo l’introduzione affidata al direttore generale Enrico Bonzanini, Lazzaretti si è rivolto agli sponsor ringraziandoli per il prezioso contributo.

"È stata un’annata difficile – le sue parole – nemmeno noi pensavamo che il salto nei professionisti fosse così duro, ma grazie al vostro supporto abbiamo affrontato una stagione più che positiva. Ora ci stiamo preparando a un campionato che si annuncia ancora più complicato, in un contesto economico delicato a livello internazionale. Dovremo sbagliare il meno possibile e fare con le risorse che abbiamo a disposizione, ma ci riproveremo insieme". La tragica scomparsa di Cesare Roberto di Sarchio, che dopo l’ingresso al 10% avrebbe ampliato ancora il suo apporto in questo secondo anno, è stato un brutto colpo, ma Lazzaretti è pronto a ripartire. Entro domani la società conta di depositare tutti gli incartamenti per l’iscrizione, in netto anticipo sula scadenza del 6 giugno, poi sono già state avviate le pratiche con un noto istituto di credito cittadino per la fidejussione, che quest’anno è raddoppiata da 350 a 700mila euro. Lazzaretti poi dovrà incontrare mister Serpini, con cui si va sempre più verso un addio nonostante il contratto, e il dg Bonzanini, che è in scadenza, dando mandato al ds Bernardi per le prime mosse sulla nuova rosa.

Romeo addio. Intanto i media lariani danno per più che probabile l’arrivo a Como del segretario generale Giuseppe Romeo. Una scelta che non stupisce da parte di una delle proprietà più ricche di tutto il calcio italiano, considerando la stima di cui gode Romeo per le sue grandi competenze con le carte federali. Classe ’87, era arrivato la scorsa estate dopo aver lavorato dal 2016 al 2021 alla Reggiana come segretario del settore giovanile e poi come team manager della Beretti, passando 4 anni fa al Fiorenzuola dove ha ricoperto fino al 30 giugno scorso il ruolo di segretario generale.