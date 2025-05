Claudio Lazzaretti prepara il nuovo Carpi in Serie C: possibili novità con Garzon e Ferrari

Claudio Lazzaretti lavora per dare corpo al suo secondo Carpi da Serie C. Lo ha confermato lo stesso patron mercoledì all’aperitivo di fine stagione con gli sponsor, sottolineando come sarà un anno ancora più difficile, forse con qualche risorsa in meno (dopo la perdita del socio Roberto). In attesa di sciogliere il nodo del tecnico (con Serpini incontro previsto la prossima settimana, le sensazioni vanno verso un addio), il presidente sta lavorando per rafforzare i quadri societari. Una voce porta al possibile ingresso di Gianluca Garzon, classe 1970, imprenditore assicurativo e carpigiano doc già a lungo legato ai colori biancorossi, prima da giocatore (vinse lo scudetto con la Beretti di ’Ciplito’ Fornaciari) poi da allenatore della Berretti (vice campione d’Italia nel 2013) e per tre anni della Primavera. Nelle ultime stagioni Garzon è stato a Mantova occupando ruoli amministrativi e tecnici: vice allenatore della prima squadra, primo allenatore (subentrando a Brando) e, per 2 anni, vicepresidente sotto la gestione di Maurizio Setti. Una grande duttilità che potrebbe portarlo a un ruolo da direttore tecnico. Intanto radiomercato accosta al Carpi l’attaccante 2006 Flavio Ferrari, 35 gare e 9 reti con l’Avezzano in D.

Davide Setti