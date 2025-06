Claudio Ranieri premiato miglior allenatore Serie A alla fiera di Rimini

Se l’è giocata davvero fino all’ultimo con Antonio Conte. Ma poi l’ha spuntata lui. È Claudio Ranieri il miglior allenatore dell’ultima stagione di serie A. Votato dalle community di Panini e Aiac. L’allenatore della Roma ha vinto con il 58% dei voti nella finalissima contro Conte. E oggi sarà premiato a Rimini, esattamente alla fiera, dove avrà inizio ‘The Coach Experience’, sesta edizione dell’evento organizzato dall’Assoallenatori. Ma oggi in cattedra salirà anche il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi. Che nel primo pomeriggio affronterà il tema del profondo cambiamento porta dall’introduzione delle tecnologie ha generato nel mondo dell’arbitraggio calcistico. Dalla Var, al fuorigioco semiautomatico. Nei tre giorni, da oggi a sabato, allenatori e allenatrici, preparatori e tecnici, sono attesi da un folto programma di lezioni, in aula e sul campo, tenute in da 64 relatori, per oltre 96 ore complessive. Nomi di spicco. Come quello dell’ex commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. Il suo intervento è previsto per domani alle 12, mentre sabato è previsto quello dell’ex allenatore della Lazio, Marco Baroni. Tra i docenti figurano Camolese, Guarino, Parolo, Calori, ma anche il tecnico ex Lucchese Gorgone, l’ex mister del Rimini Buscè. Insomma, ci saranno decine e decine di tecnici a rendere appetitosa la tre giorni riminese. Ma chiaramente i fari sono tutti puntati sui ’big’ in panchina.

Un riconoscimento ci sarà anche per quello che verrà premiato come il miglior allenatore del campionato che si sta per concludere in serie C. A seguire la consegna delle nove Panchine d’oro agli allenatori che hanno vinto i rispettivi gironi del campionato di serie D 2024-25. Sabato ci sarà infine la presentazione del progetto federale, nato da una collaborazione Aiac-Dcps, che ha prodotto il primo Manuale multimediale per tecnici paralimpici. Insomma, il gotha del calcio italiano è pronto a ritrovarsi a Rimini tra i padiglioni della fiera che ormai è veramente casa per gli allenatori italiani che da diversi anni a questa parte si ritrovano qui per aggiornarsi. E per darsi poi appuntamento all’anno successivo, con nuovi big da premiare.