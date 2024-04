Club Enrico Chiesa. Premio ‘De Luca’ il 18 al ristorante ‘Da Michele’

Si svolgerà giovedì 18 aprile alle 20,30, al tradizionale ritrovo del ristorante ‘Da Michele’ alla Colonna San Marco, la 15ma edizione del Premio Paolo De Luca, istituito dal Siena Club Enrico Chiesa. Il direttivo del Club e le redazioni de ‘Il Bianconero’ e de ‘Il Bianconero Siena online’ hanno decretato i vincitori di questa stagione nel centrocampista Lorenzo Lollo, quale miglior giocatore del campionato, in Simone Guerri per la sezione dedicata al personaggio della società che meglio ha figurato, e a Fabio Cannoni, per la sezione dei tifosi storici. Alla cena, in cui il Club festeggerà anche il ventennale della sua fondazione, parteciperà anche Enrico Chiesa, mitico bomber bianconero. I vincitori riceveranno gli ambiti ‘Roburrini’ opera del Maestro Neri. "Sarà come sempre una serata memorabile, da non perdere" hanno detto all’unisono il presidente del Club Chiesa, Lorenzo Rosso e il direttore de ‘Il Bianconero’, Riccardo Benucci. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3454494522. A ricevere lo scorso anno il ‘Roburrino’ furono l’attaccante Alberto Paloschi e lo storico tifoso Franco Fontani.