Club Fedelissimi. Obiettivo derby: "Solo con il cuore ma noi ci saremo»

"Solo con il cuore, ma ci saremo": i Fedelissimi, con un editoriale sul Fol, lanciano un messaggio alla Robur, in vista della trasferta di domenica a Livorno, vietata ai residenti nella provincia di Siena. "… Una rivalità sentita, piena di colpi di scena – si legge –, sempre attuale anche in quarta serie, perché quando si gioca con il Livorno niente è scritto, niente è scontato, niente è prevedibile. Domenica si giocherà il ritorno e, purtroppo, i tifosi senesi non potranno essere presenti al Picchi per gli incidenti causati da alcuni tifosi labronici nella gara di andata, decisione quanto mai incomprensibile, ma così è. Una partita come quella in programma domenica senza una parte della tifoseria è una partita zoppa, perché se sul campo si lotta per i tre punti, è altrettanto vero che sugli spalti si portano colori e suoni, canti e incitamenti, ovvero il sale di tutte le partite. Non ci potremo essere fisicamente, ma Magrini e i suoi ragazzi non saranno comunque soli".