Club Milano, onda verde. Scavo punta sui giovani

Cresce l’attesa in casa Club Milano, unica squadra lombarda inserita nel Girone A insieme al Varese. I biancorossi si preparano a vivere la terza stagione di fila in serie D dopo il nono posto dello scorso anno e il tredicesimo nella stagione 2023/24. Ma la nuova annata si apre con un punto fermo: il Club Milano resta così, dopo che nel finale dello scorso torneo erano circolate indiscrezioni circa una possibile cessione o cambio di denominazione. Voci smentite dal presidente Marrone che ha ribadito la volontà di proseguire nel solco della sostenibilità e della valorizzazione dei giovani. Una filosofia che ha portato la prima squadra a chiudere la scorsa annata con la rosa più giovane del girone per età media, vincendo il Premio Giovani D Valore e centrando una salvezza tranquilla. E proprio dai giovani ripartirà mister Giuseppe Scavo, confermato alla guida tecnica dopo il buon lavoro svolto nella seconda parte di stagione. L’allenatore potrà contare su un gruppo rinnovato, ma ancora in costruzione. Il mercato estivo, infatti, ha vissuto una lunga telenovela attorno al nome di Petar Rankovic, trascinatore del Club Milano nel 2023/24 con 12 reti e 4 assist in 33 presenze. L’attaccante classe 2000 era stato annunciato dalla Giana (Serie C) lo a luglio, ma ha risolto il contratto solo 10 giorni dopo, per "motivi personali". Un ritorno a sorpresa in biancorosso che ha scosso positivamente l’ambiente. Si riparte in casa col Derthona.