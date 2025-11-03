Club Milano, torna il sorriso. Varese crolla con l’Asti

Domenica ricca di emozioni nel Girone A di Serie D per le lombarde, tra la gioia del Club Milano e la delusione del Varese. Finalmente arriva la prima vittoria stagionale per i milanesi che superano in rimonta il Gozzano per 2-1 al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena. Un successo fondamentale per la squadra di Scavo, che salva la panchina e ritrova entusiasmo dopo settimane complicate. La gara si mette subito in salita per i milanesi, trafitti da un gran destro di Sangiorgio sul primo palo, ma la reazione biancorossa è immediata. Nel finale del primo tempo il solito Rankovic, tornato al gol dopo un digiuno da settembre, trova il pareggio con un perfetto colpo di testa su cross di Magrini. Nella ripresa i padroni di casa costruiscono un’azione da manuale finalizzata da Tonon. Il Club Milano torna a contatto con la zona playout e ritrova fiducia e morale.

Ben diversa la giornata del Varese, che crolla al Franco Ossola contro l’Asti, sconfitto 0-2. Sotto una pioggia battente, i biancorossi vengono puniti dalla concretezza degli ospiti. All’11’ è Chillemi a sbloccare la gara sugli sviluppi di un corner, insaccando di testa alle spalle di Bugli. Il Varese prova a reagire, ma al 22’ arriva il raddoppio: ancora Chillemi, stavolta su punizione, sorprende il portiere e firma la doppietta personale. Nel primo tempo pesa anche la sfortuna, con due legni colpiti: prima Romero di testa, poi Cogliati di sinistro. Nella ripresa mister Ciceri inserisce forze fresche. Il Varese sfiora subito il gol con Tentoni da venti metri, ma Brustolin alza sopra la traversa. La pressione biancorossa cresce e arrivano altre tre occasioni per riaprire la gara, ma l’Asti si chiude con ordine. Momento più complicato della stagione per la squadra di Andrea Ciceri: quattro ko nelle ultime cinque giornate e una classifica che ora la vede ai margini della zona playoff, dopo un avvio che lasciava immaginare ben altri obiettivi.

Risultati: Club Milano-Gozzano 2-1, Derthona-Cairese 1-2, Saluzzo-Chisola 2-3, Sestri Levante-Valenzana Mado 1-1, Varese-Asti 0-2, Celle Varazze-Biellese 3-1, Imperia-Lavagnese 1-2, Ligorna-Vado 1-0, Sanremese-Novaromentin 1-0.

Classifica: Vado 25; Chisola 23; Ligorna 21; Valenzana Mado, Varese 16; Sestri Levante, Asti, Biellese 15; Saluzzo, Lavagnese 14; Celle Varazze, Derthona 11; Sanremese 10; Novaromentin, Cairese 9; Gozzano, Club Milano, Imperia 8.