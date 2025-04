Club Sportivo Firenze: Presentato il 52° Trofeo Fochi e il Progetto Calcio Camminato

Il Club Sportivo Firenze ha presentato il 52° Trofeo Fochi di calcio giovanile, le nuove maglie della società, il progetto del calcio camminato e il ristrutturato bar e pizzeria. Il leggendario Trofeo Attilio Fochi, organizzato dal sodalizio biancorosso, è intitolato al presidente del Club Sportivo che dedicò, per tanti anni, energie e passione alla crescita e all’affermazione del calcio a Firenze.

Allo storico impianto del Velodromo nel Parco delle Cascine gli onori di casa sono stati fatti dall’attuale presidente Giampaolo Mugnaini con il vice Stefano Maestrini, alla presenza di ospiti istituzionali e dello sport fiorentino, alcuni ex viola quali Celeste Pin e Alberto Malusci. Fra i presenti Nicola Armentano in rappresentanza della città metropolitana, il consigliere comunale Francesco Casini e Fabio Giorgetti in qualità di ex giocatori del Club Sportivo.

Nello staff Celeste Pin è il responsabile Scuola calcio e coordinatore tecnico del nuovo progetto ‘Calcio camminato’, Alberto Malusci è il responsabile Academy dei corsi estivi.

In campo le giovani promesse della categoria Pulcini anno 2015, suddivise in 4 gironi. Le 12 squadre partecipanti al Torneo Fochi sono le seguenti: Atletica Castello, Bagno a Ripoli, Casellina, Dlf Firenze, Laurenziana, Rinascita Doccia, San Lorenzo Campi, Rondinella Marzocco, Gavinana, San Piero a Sieve, Impruneta Tavarnuzze, Club Sportivo. Il Torneo si svolge dal 25 aprile al 7 giugno, nelle serate di venerdì e sabato. Un torneo di antiche tradizioni che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni.

F. Que.