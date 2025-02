Coach Montagnani. "Dobbiamo essere i primi a trascinare i nostri sostenitori»

In casa Saturnia Cosedil Acicastello ha parlato coach Paolo Montagnani: "Abbiamo cominciato la settimana come sempre, dall’analisi dell’ultima partita, quella contro Reggio Emilia, poi ci siamo messi a lavorare – si legge sul sito ufficiale della società etnea –. Siamo tutti chiamati ad una reazione nella partita contro Siena, che arriva da noi dopo una serie di vittorie consecutive. Sarà una sfida da play-off tra due squadre forti che ancora non hanno mostrato completamente le proprie potenzialità, sarà una bella sfida da vedere per il nostro pubblico del PalaCatania e noi dobbiamo essere i primi a trascinare i nostri sostenitori con un bel gioco". Montagnani è uno degli ex odierni (in campo ci saranno Lucconi e Randazzo): è stato allenatore di Emma Villas nella stagione 21/22, subentrando dopo tre giornate a Tubertini, e in quella successiva fino al 9 dicembre, quando venne sostituito con Pelillo.