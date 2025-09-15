Coccinella, primo squillo. Bene anche Sidun

Iniziato il Torneo Settembre Opes, con 28 squadre ai nastri di partenza suddivise in 7 raggruppamenti da 4 squadre ciascuno. Nel Girone A si registra la prima sorpresa, un rinnovato Sol de Montalto sgambetta l’Eco Mobility Plus. Primo tempo equilibrato in cui l’Eco Mobility si fa preferire, coglie 2 clamorose traverse e va in vantaggio con Guirrini. Nel finale arriva la punizione di Lefons che regala l’1-1 al Sol de Montalto. Sull’inerzia, ad inizio ripresa arrivano il 2-1 ancora di Lefons, il 3-1 di testa di Marchiori e il 4-1 di Lanciotti con una conclusione dalla distanza. L’Eco Mobility Plus tenta una reazione, Ardizzoni pescato sul secondo palo da Cherroud fa 2-4, ma Albani la chiude con una doppietta, 6-2.

Nell’altro match vittoria di misura per I Desperados sulla Simel, 4-3, a bersaglio Bonazza, Forsch e doppietta di Vilardi, alla Simel non basta la tripletta di Bagnardi. Nel Girone B esordio ok per il Foto Express, 15-4 al Pkm con 6 reti di Gennari, tutte nella ripresa. Bene anche lo United 2 Sicilie, 7-2 al No Name Team, doppiette di Vitale e Mele e timbri di Saldamarco, Pedicillo e Zingaropoli; doppietta di Bandiera per il No Name. Gerarchie subito stravolte nel Girone C, la testa di serie Francolino, privo del suo super-bomber Serafini, cade contro una Termogas solidissima: 1-0 di Pirani su assist di Zeneli nel primo tempo, raddoppio ad inizio ripresa di Ziosi, lasciato colpevolmente tutto solo su lancio lungo di Mazzanti e 3-1 di Bighinatti su rigore. Per il Francolino sinistro di Pollano dell’1-2 e nel finale inutile la punizione di Malagutti per il 2-3 conclusivo. Tanta fatica anche per l’altra big del raggruppamento. Lo Zeta Club Ferrara nel primo tempo viene salvato in almeno 7/8 occasioni da un super Novelli, preso a pallate dagli avanti del Seven & Montebello, prima frazione che si chiude sullo 0-0. Nella ripresa i big dello Zeta Club decidono di fare sul serio: la sblocca Spettoli, il raddoppio porta la firma proprio di Novelli; Buoso e Villani riportano in parità la contesa sul 2-2. Il gol più bello lo segna ancora Spettoli, sull’asse Giammetta-Nigrisoli. Difesa da registrare per lo Zeta Club e Cioffi punisce, 3-3. A 5’ dallo scadere decide la sfida il rigore conquistato e trasformato da Mantovani.

Nel Girone D il Bar la Coccinella, campione in carica del Settembre Opes, privo di Maestri e Sgargetta, sconfigge di misura il Vuoiqueikiwi, 5-2 all’intervallo, poi 5-5 e 7-6 finale, tripletta di Bosi, doppietta e assist di Mariani, gol e rigore procurato da Boarini. La Baracca di Guendalo la spunta in rimonta sul Brillkala, Virgili e Prandi sono in serata, 3 gol e 1 assist per il primo, poker per il nuovo acquisto, e 8-6 finale. Nel Girone E successo agevole per il Ristorantino Sidun, 11-2 al Club Balcone, Bagnardi ne fa 6. L’altro colpo a sorpresa lo mettono a segno gli Asini Bradi che sgambettano la più quotata Lyb/Fondazione dalla Terra alla Luna. Primo tempo che si chiude sul 4-3 Fondazione, Buratti e tripletta di Menichelli; per gli Asini Bradi: Collati firma l’1-1, Fergnani il 2-3 e Zullo il provvisorio 3-3. Nella ripresa la Fondazione non trova più la via del gol, mentre gli Asini Bradi reagiscono e la portano a casa per 5-4.