Codifiume cede al Ravarino: sconfitta che complica la corsa ai playout

Regge solo un tempo il Codifiume contro i modenesi del Ravarino; in vantaggio con un gol di rapina di Ouala, spreca occasioni in serie per il raddoppio, finché Cotti nel finale di tempo trova il gol pareggio e poi la ribalta nella ripresa. Nel finale il Ravarino cala il tris e per gli argentani è notte fonda. Solo un miracolo a questo punto potrebbe salvare i ragazzi di Grillenzoni: per arrivare ai playout dovrebbero vincere a Copparo il derby e sperare nella vittoria del Pontelagoscuro con l’Amici di Stefano. Copparo non è andata oltre il pareggio esterno a reti bianche a Ceretolo, si prefigura lo spareggio playout con l’Amici di Stefano, travolta dallo Sporting Vado ad Ambrogio 3-0. Il Ponte ha sprecato il triplice vantaggio ad Anzola, dovrà quindi fare gli straordinari domenica prossima, tuttavia basterà solo un punto proprio con l’Amici di Stefano per la salvezza senza la lotteria degli spareggi. Li dovrebbe evitare la Codigorese, che ha vinto con il più classico dei risultati sul campo del fanalino di coda Real Casalecchio.