Coia sprona la squadra: "Mostrate personalità"

Quella di domani sarà davvero una...dolce trasferta per il Tuttocuoio? La compagine neroverde è infatti di scena a Crema (…) in quella che è la prima trasferta stagionale, nonché seconda giornata di campionato. I lombardi sono alla nona stagione consecutiva in Serie D, anche se negli ultimi tre anni hanno concluso nell’ordine in 15a, 18a, e 16a posizione, usufruendo, due anni fa, di un ripescaggio. Restano comunque una delle squadre più abituate alla categoria, anche se l’avvio, domenica scorsa, è stato negativo: sconfitta per 3-0 in casa del Lentigione. Ma è proprio il prevedibile desidero di riscatto che mette in guardia la presidente del club pontaegolese Paola Coia, in partenza oggi con la squadra: "Il Crema è una squadra col dente avvelenato per aver perso, quindi non troveremo sicuramente un avversario molle, ma piuttosto incattivito. Noi però andiamo in cerca della vittoria in un girone nel quale al di là di 2-3 squadre che hanno valori elevati, tutto il resto è equilibrato. Ma noi vogliamo vincere, non ci sono storie". Al primo dirigente il 2-2 casalingo (ma si è giocato a Pontedera, dove sabato prossimo verrà giocata anche la gara col Desenzano, ndr) col neopromosso Tropical Coriano non è andato giù, anche se gli uomini di Firicano hanno avuto il cuore per recuperare lo svantaggio due volte, l’ultima al 51’ della ripresa. "Vorrei più determinazione – commenta decisa Coia - e vorrei che domani la squadra riuscisse a tirare fuori le qualità che ha, qualità elevate che finora sono emerse solo durante gli allenamenti della settimana. Diciamo che siamo un bel gruppo, ma non ancora squadra, perché non vedo ancora quella cattiveria, determinazione e personalità che invece vanno tirate fuori. Domenica nel secondo tempo siamo usciti bene alla distanza, ma nel primo (chiuso in svantaggio 0-1, ndr) mi sono tremate le gambe...". Ancora infortunato Massaro, che ne avrà per una quindicina di giorni, mentre Lupi ha rescisso ed è andato alla Nocerina.

s.l.