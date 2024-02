Col Grosseto è arrivato l’ottavo risultato utile consecutivo. Conferme dalla Sangio. Rigucci indica la strada

SAN GIOVANNI

Otto partite senza sconfitte. Passo dopo passo, settimana dopo settimana, la Sangiovannese è riuscita nell’intento, ormai da due mesi abbondanti, di muovere sempre la classifica. L’ultima sconfitta, infatti, risale al 17 dicembre con il sonoro 4-2 rimediato a Poggibonsi ma da allora, complice soprattutto la nota rivoluzione attuata nell’organico, gli azzurri sono sempre riusciti a uscire indenni dai rispettivi incontri di campionato. Nel corso di questo cammino sono arrivate due vittorie pesanti, quella di Ponsacco e l’altra di Tavarnelle contro il San Donato, assieme a tanti pareggi che hanno comunque alzato il morale di squadra e ambiente dopo una prima parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. L’unico neo, se così possiamo definirlo, è la mancanza di vittorie al Fedini che manca da quasi tre mesi – l’1-0 al Cenaia del 3 dicembre – ma nel contesto sono anche arrivate delle buone prestazioni ultima in ordine temporale quella di domenica scorsa con il Grosseto, al cospetto di una formazione tecnicamente superiore ai ragazzi di Rigucci ma che, all’atto pratico, se si esclude la prima mezz’ora di gioco, non ha prodotto grandi pensieri al portiere azzurro Timperanza.

Un pareggio meritato, che ha permesso di allungare ulteriormente la serie positiva e di preparare la prossima partita in campionato, in programma a Orvieto, col piglio dei tempi migliori. In Umbria sarà uno scontro diretto, un solo punto divide le due formazioni, e dopo questa sfida Baldesi e compagni troveranno il Tau Altopascio in casa, Sansepolcro fuori in un altro scontro diretto e, per concludere, l’altro match interno con Il FollonicaGavorrano. Un calendario variegato, su quattro incontri due saranno con formazioni di bassa classifica e altrettanti con squadre che lottano per salire in serie C. Oggi, intanto, nella chiesa di Badia a Settimo a Firenze alle 15 si terranno i funerali di Marco Pezzati, l’ex calciatore azzurro morto mercoledì scorso in Calabria a causa di un incidente stradale.

Massimo Bagiardi