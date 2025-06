Colligiana 2025-26: confermati Donati e Cicali, Carlotti verso lo Scandicci

Comincia a delinearsi la struttura della Colligiana che affronterà la stagione 2025-26: benché ancora non sia stato ufficializzato il nome del tecnico dopo la separazione consensuale da Francesco Mocarelli, la società ha confermato i primi giocatori che andranno a costituire l’ossatura della squadra, che mira a ripetere l’ottimo campionato dello scorso anno, chiuso al quarto posto dopo aver lottato a lungo per la prima posizione. Inevitabilmente, visti i risultati ottenuti, il club di via Liguria ha scelto di confermare la colonna vertebrale del gruppo, a partire dal capitano Vittorio Donati, che continuerà a vestire la maglia biancorossa per la quarta stagione consecutiva: Donati, difensore venticinquenne, è stato uno dei protagonisti del campionato, condito anche da tre reti, oltre ad essere uno degli idoli della tifoseria biancorossa.

Importante conferma anche quella di Francesco Cicali, uno degli elementi di maggiore esperienza della squadra, che ha però saltato gran parte della stagione a causa di un grave infortunio rimediato nella prima giornata di campionato. Confermati anche diversi altri elementi importanti del gruppo, a partire da Gabriele Baccani e Alessio Calamassi, colonne portanti del reparto offensivo colligiano insieme a Matteo Carlotti, che sembra essere invece ad un passo dal trasferimento allo Scandicci, fresco vincitore del campionato di Eccellenza e neopromosso in Serie D.

Ufficiale la permanenza in squadra anche per Marco Bacciottini, Niccolò Bartalini, Matteo Finetti, Leonardo Grassini e Giammarco Poli, mentre è ancora incerto il destino di alcuni elementi di spicco del campionato da poco terminato, come il giovane Tommaso Lunghi, emerso come uno dei maggiori talenti del gruppo, nonché titolari inamovibili come ad esempio il portiere Chiarugi (nella foto) e il difensore centrale Paparusso.

Marco Brunelli