"Colligiana batte Firenze Ovest: decisivo gol di Mussi per la vittoria in trasferta"

FIRENZE OVEST

0

COLLIGIANA

1

FIRENZE OVEST: Fiaschi, Marseglia (46’ Lazzeri), Piazza (70’ Tassi), Marghi, Zefi (65’ Giannini), Rossi, Bartolozzi, Bourezza, Kane, Nieri (70’ Taoufik), Daddi. All.: Gardellin.

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati, Paparusso, Pierucci, Finetti, Manganelli, Mussi (75’ Gambassi), Cicali, Mugnai, Calamassi (59’ Cianciolo M.), Polo (85’ Cianciolo F.). All.: Chini.

Arbitro: Iheukwumere di Aquila.

Reti: 43’ Mussi.

Note: spettatori 200 circa. Angoli 3-6.

FIRENZE – Ci sono partite in cui serve vincere. Non importa come, anche se con un solo gol. La Colligiana lascia sfogare un Firenze Ovest che come al solito parte in quarta ma trova difficoltà a finalizzare. L’unica occasione per la squadra di casa arriva al 12’, quando Kane scaglia un bolide che si stampa sulla traversa. Passato il pericolo, la Colligiana inizia a pressare arrivando al gol. Corre il 43’ quando su imbeccata di Donati, Mussi è bravo superare il portiere Fiaschi. Sbloccata la gara, la squadra ospite non ha difficoltà a tenere in pugno la partita. Con passare dei minuti l’Ovest si è scioglie come neve al sole, per la Colligiana diventa facile portare la vittoria fino in fondo.

Giovanni Puleri