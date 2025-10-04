Colligiana-Grassina e Mazzola-Antella. L’Asta Taverne cerca gloria a Figline

Dopo il passaggio ai rigori in Coppa Italia di categoria rispettivamente contro Rondinella Marzocco e Belvedere Grosseto per Colligiana e Mazzola (che si sfideranno per i quarti di finale di Coppa mercoledì 12 novembre al Gino Manni) si torna a pensare al campionato. Biancorossi e biancoazzurri sono attualmente in testa al girone B di Eccellenza Toscana con tre vittorie su tre e domani alle 15 tornano in campo contro il Grassina in casa, la Colligiana, mentre il Mazzola attende a Cerchiaia l’altra squadra di Bagno a Ripoli, ovvero l’Antella.

I biancorossi di mister Guidi nelle scorse ore hanno intanto ufficializzato l’arrivo di un nuovo giocatore. "La Colligiana, dopo l’infortunio di Bacciottini, corre ai ripari e da il benvenuto a Francesco di Bonito, portiere classe 2004, cresciuto nelle giovanili di Fiorentina e Livorno e con un passato con le maglie di Grosseto, Poggibonsi, San Donato Tavarnelle e Sport Club Asta da cui proviene. A Francesco va il classico benvenuto in maglia biancorossa" scrive il club sui social per il giovane estremo difensore che guarderà le spalle al titolare Conti, protagonista per molti anni in serie D. La sfida contro il Grassina del Manni sarà diretta da Bruno Rossomando di Salerno, coadiuvato da Francesco Magnelli e Mirko Gioia entrambi della sezione del Valdarno. Il lanciatissimo Mazzola invece per una sfida delicata come quella contro l’Antella sarà diretto da Lorenzo Danesi di Pistoia con Roberto Pappalardo e Clara De Matteis entrambi della sezione di Empoli.

Infine l’Asta Taverne che vive un momento altalenante almeno stando ai risultati di queste prime giornate. Dopo il netto ko interno contro la Colligiana l’operazione riscatto arancioblu parte da Figline contro una delle favorite per il successo finale. Un impegno quindi tutt’altro che facile per Manganelli e compagni che però vorranno cercare di tornare a Siena con qualche punto. Arbitra la sfida di domani a Figline Valdarno contro la formazione in cui militano gli ex Robur Morosi ed Hagbe, Francesco Castorina di Lucca, coadiuvato da Kristian Rama della sezione di Livorno e Francesco Dell’Agnello della sezione di Pontedera.