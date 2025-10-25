Colligiana, l’ora di rialzare la testa. Domani c’è l’esame Sangiovannese

Non sarà una partita normale, quella che la Colligiana affronterà domani a San Giovanni Valdarno a partire dalle 14,30: anche senza considerare il fatto che quella tra i biancorossi e la Sangiovannese non è mai una sfida normale, per la squadra allenata da mister Guidi questa giornata è a dir poco fondamentale. I numeri parlano da soli: tre vittorie tra la prima e la terza giornata, tre sconfitte tra la quarta e la sesta. Qualsiasi credito avesse guadagnato con l’inizio di stagione da schiacciasassi vissuto nel mese di settembre, la Colligiana lo ha sicuramente perso. Ora è indispensabile invertire la marcia, prima di rischiare di compromettere la stagione già prima di Natale: la Colligiana si trova esattamente a metà strada tra la testa e la coda della classifica, e le prossime giornate decideranno quale campionato sarà possibile aspettarsi dai biancorossi. Non si tratta, sicuramente, della giornata migliore per imprimere una svolta: la Sangiovannese è una rivale storica, per i biancorossi, e ha fino a questo momento vissuto un campionato quasi agli antipodi: dopo due sconfitte nelle prime due giornate, ha ottenuto tre vittorie consecutive prima di essere fermata, domenica scorsa, dal Mazzola. La Colligiana dovrà tirare fuori la versione migliore di se stessa se non vorrà tornare dal Valdarno con le ossa rotte. A dirigere la sfida Niccolò Carnevali di Prato, coadiuvato dagli assistenti Simone Piazzini e Olaleye Noah, anche loro di Prato.

Marco Brunelli