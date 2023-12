Colligiana-Terranuova, che battaglia!. Apre Mugnai, chiude Massai. E’ parità

COLLIGIANA

1

TERRANUOVA T.

1

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti (52’ st Bartolini), Paparusso (52’ st Mariani), Cicali, De Vitis, Manganelli (K), Cianciolo (44’ st Baccani), Mussi (19’ st Pierucci), Mugnai (19’ st Polo), Marabese, Donati.

Panchina: Petrucci, Barontini, Sardelli, Calamassi. Allenatore Chini.

TERRANUOVA: Fedele, Arnetoli (10’ st Petrioli), Senzamici (10’ st Minatti), Cioce, Saitta, Bega, Mannella, Massai, Sacconi (K), Taflaj (25’ st Ceppodomo), Privitera.

Panchina : Antonielli, Cappelli, Mascia, Saputo, Viganò. Allenatore Becattini.

Arbitro Corti (Prato).

Reti: 22’ pt Mugnai (C, rig.), 48’ pt Massai (T).

Note – Angoli 3-5. Ammoniti Mugnai, Sacconi, Cicali, Bega, De Vitis. Recuperi 4’ pt, 9’ st.

COLLE VAL D’ELSA – Termina in parità la sfida al vertice tra Colligiana e Terranuova Traiana: le due squadre impattano sull’1-1 dopo una partita dall’altissimo tasso di nervosismo.

I giocatori allenati da mister Chini e da mister Becattini si affrontano da subito a viso aperto, creando diverse azioni pericolose e arrivando al tiro, ma senza centrare la porta. Al 21’ l’arbitro concede un calcio di rigore alla Colligiana per fallo di mano di Senzamici: alla battuta va Mugnai che spiazza Fedele e porta i biancorossi in vantaggio.

La reazione degli ospiti non si fa attendere: alla mezzora un diagonale di Privitera esce di poco a lato. Poco dopo lo stesso Privitera centra la traversa La partita è dura e molto fallosa, con ripetute interruzioni del gioco e diversi cartellini estratti dall’arbitro. In pieno recupero Massai trova il gol del pareggio in una confusa azione nell’area piccola.

Il secondo tempo inizia con il Terranuova in attacco: all’11’ il neo entrato Petrioli penetra in area, ma non riesce a superare il portiere Chiarugi in uscita.

Con il passare dei minuti la partita diventa sempre più nervosa, con diversi accenni di rissa in campo e proteste praticamente su ogni intervento arbitrale. Al 23’ Taflaj manda alto in girata da buona posizione. Al 38’ ci prova ancora Massai, ma anche lui spara altissimo. Il Terranuova sembra credere di più alla vittoria rispetto agli avversari, che si limitano a chiudere bene gli spazi, concedendo poco agli ospiti. In pieno recupero gli ospiti reclamano a gran voce un possibile calcio di rigore per uno scontro in area tra Finetti e Petrioli, ma l’arbitro lascia correre nonostante le pesanti proteste di giocatori e tifosi. Nonostante un totale di ben nove minuti di recupero, il risultato di pareggio resta invariato fino al fischio finale ed entrambe le contendenti si vedono costrette a frenare la loro corsa.

Marco Brunelli