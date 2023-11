Colombini-Benericetti gol. Cuoiopelli sola in testa

CUOIOPELLI

2

TUTTOCUOIO

1

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti (62’ Friuli), Guerrucci (Bagnoli), Viola, Colombini, Lucaccini, Sgherri (85’ Razzauti), Costanzo (71’ Regoli), Fantini (76’ Di Federico), Benericetti, Bianchi; a disposizione Brogi, Ammannati, Fino, Ponzolini. Allenatore Falivena.

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Puleo, Remorini, Solari (74’ Turini), Severi, Carrozza (63’ Princiotta), Chiti, Massaro (74’ Centonze), Papi (63’ Favilli), Rossi (87’ Viti); a disposizione Iacopini, Edli Mengue, Novi, Mustone. Allenatore Tavano.

Arbitro: Muzzillo di Reggio Emilia (assistenti Argiolas di Pisa e Napolano di Empoli).

Marcatori: 20’ Massaro, 48’ Colombini, 69’ Benericetti.

Note: ammoniti Passerotti, Guerrucci, Benericetti e Renorini.

Santa Croce - La ribaltano Colombini e Benericetti. E la Cuoiopelli vola da sola in testa. Sembrava la giornata più facile per il Fratres Perignano, che invece cade in casa contro lo Zenith Prato. Nel "derby delle concerie" Cuoiopelli e Tuttocuoio si affrontano a viso aperto su un campo non facile a causa delle piogge degli ultimi giorni. Partita a tratti anche bella, più a lungo maschia, ma comunque molto corretta. Solo a fine gara, con l’adrenaline a mille, c’è stata una mezza mischia davanti alle panchine, ma subito risolta dalle due dirigenze. Il Tuttocuoio ha avuto più occasioni nel primo tempo anche se, al 6’, è la Cuoio a mancare il gol con Viola (parata di Carcani) e con Fantini che non riesce a ribattere in porta. Al 19’ mezzarovesciata di Massaro tolta dall’angolino da Pulidori. Su angolo Massaro anticipa tutti e segna. Al 24’ Sgherri a botta sicura, Sorbo respinge di schiena. Al 43’ occasionissima per Rossi che manda fuori. Nel secondo tempo, al 48’, Colombini (nella foto) salta in cielo e segna l’1-1 su angolo di Viola. Al 69’ errore della difesa ospite, Fantini ruba palla e serve Benericetti che dal limite insacca alla sinistra di Carcani. Cuoiopelli 20 punti, Fratres Perignano 17, Montespertoli e Tuttocuoio 16.

g.n.