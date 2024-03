Colpaccio Fabbrico!. Gol di Faye: Zola al tappeto

ZOLA

0

FABBRICO

1

ZOLA: Roccia, Minelli, Marchesi (36’st Zattini), Andrejic, Mannarino, Di Giulio, G Marzullo (40’st Cugino), Barbieri (25’st Nanetti), Gilli (11’st Gamberini), Tonelli, Oulai (36’st Rimondi). A disp.: Maiella, M Marzullo, Baravelli, Cirasella. All.: Frigieri

FABBRICO: De Prisco, Dodi, Pipoli, Barbetta, Guerri, Aldrovandi, Faye, Michelotti, Zampino (27’st Puglisi), Bassoli, Davitti. A disp.: Avgul, Gibertoni, Carnevali, Foderaro, Barbieri, Poerio, Bennis, D’ambrosio. All.: Cristiani

Arbitro: Artini di Firenze.

Rete: Faye al 32’pt.

Note: ammoniti Minelli, Marzillo, De Prisco, Zampino e Cugino. Recuperi: 1’ e 40. Al 41’pt Zampino (F) manda sul palo un rigore.

Grande colpo del Fabbrico in chiave salvezza: Faye-gol alla mezz’ora è stato sufficiente per sbancare il campo dei bolognesi dello Zola che con 28 punti sono in zona playout. Il Fabbrico, invece, sale a 35 punti e si lascia la zona pericolosa indietro di sei punti. I biancoazzurri potevano indirizzare ancor meglio la gara col rigore ottenuto poco prima della pausa, ma bomber Zampino ha colpito il palo non riuscendo a portare i suoi sul 2-0: la vittoria è arrivata comunque e rende l’errore meno amaro. Si tratta del quinto successo esterno del Fabbrico in tredici uscite, ed è importante perché tiene sotto una delle squadre che lottano per non retrocedere, e consente di superare il Rolo in classifica. Con tre vittorie nelle ultime cinque il Fabbrico di mister Cristiani sta cambiando passo in ottica permanenza in Eccellenza, quando mancano otto partite al termine della stagione regolare. Non c’è tempo, però, per godersi il buon periodo (seconda vittoria di fila).

Mercoledì è tempo di turno infrasettimanale, e al "Soprani" di Fabbrico arriverà la Brescello/Piccardo (inizio alle 20.30), che dopo tre sconfitte consecutive sabato si è rialzato battendo il fanalino di coda Bagnolese per 3-0. Il Brescello è, con 39 punti, in un’ottima sesta posizione, quella appena fuori dai playoff che sono distanti sei punti. Il Fabbrico sogna di andare a -1, il Brescello vorrà dare continuità al successo di sabato.