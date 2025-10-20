Colpaccio Il Mezzolara si prende il derby

Se l’è aggiudicato il Mezzolara di Nicola Zecchi l’attesissimo derby di alta classifica del girone B andato in scena sul campo del Castenaso di Fabio Rizzo: sotto 1-0 per un gol di Xhuveli, il team budriese è riuscito a ribaltarla fino al 3-1 finale grazie al pareggio di Derjai e alla successiva doppietta firmata da Battisti. Grazie a questo successo, il Mezzolara si trova ora al secondo posto, a quota 16, a pari-merito con il Futball Cava Ronco, e a due lunghezze di distacco dalla capolista Ars Et Labor (ex Spal) che, ieri pomeriggio, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, ha guastato, con un netto 4-0, l’esordio del nuovo tecnico Fabio Malaguti sulla panchina dell’Osteria Grande (che in settimana, dopo la sconfitta di Pietracuta, ha interrotto il rapporto con Giangiacomo Geraci). Nell’anticipo di sabato, il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli ha invece impattato 1-1, tra le mura amiche, contro il Sant’Agostino. Per quanto riguarda invece il girone A, lo Zola Predosa è finalmente tornato alla vittoria battendo 1-0, a domicilio, i reggiani del Rolo mentre il Corticella di Michel Cavina, ultimo a pari-merito con il Formigine, è stato sconfitto 2-0 in casa del Brescello.