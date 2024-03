Colpaccio Mobilieri. Borselli piega la Pianese

PIANESE

0

PONSACCO

1

PIANESE: De Fazio, Morgantini, Lo Porto (20’st Bramante), Miccoli (13’st Simeoni), Polidori, Boccadamo, Remy (40’st Di Mino), Proietto (35’st Lulli), Mignani, Ledonne, Mastropietro. Panchina: Iurino, Monanni, Tognetti, Falconi, Di Martino. Allenatori Prosperi.

PONSACCO: Fontanelli, Bardini, Nieri (27’st Matteoli), Milani, Grea, Brondi (36’st Innocenti), Sivieri (27’st Panattoni), Bologna (20’st Fasciana), Regoli, Borselli, Fischer. Panchina: Falsettini, Italiano, Mogavero, Milli, Pellegrini. Allenatore Sabia.

Rete: 48’ st. Borselli

Arbitro: Spina di Barletta (Colucci - Caricati).

Angoli 12-0. Ammonizioni: Fischer, Ledonne, Grea, Remy, Milani, Sabia, Iurino. Recupero: 1 e 4’.

PONSACCO - Una grandissima vittoria per Ponsacco che ottiene tre punti all’ultimo tuffo. La gara di Piancastagnaio inizia al 7’ con la prima occasione da gol per la Pianese: Remy che batte un fallo laterale sul quale Ledonne anticipa tutti ma praticamente a porta vuota manda incredibilmente fuori. Al 16’ punizione del solito Ledonne potente ma centrale e Fontanelli respinge a pugni chiusi. Al 22’ una pregevole azione dei bianconeri con Remy che recupera palla a centrocampo, s’invola sulla fascia destra e crossa prontamente con Mastropietro che di testa si avvita e manda di poco alto sulla traversa.

Nella ripresa i bianconeri di casa partono come avevano finito il primo tempo: calcio d’angolo di Ledonne e Polidori insacca di testa ma il guardalinee alza la bandiera e annulla per fuorigioco. Al quarto d’ora Ledonne ha un guizzo e tira dal limite dell’area ma l’estremo difensore pisano Fontanelli in tuffo respinge. La palla arriva a Mastropietro che però mette alto. Poco dopo prima palla gol per il Ponsacco con Nieri che fa tutto da solo dalla linea del calcio d’angolo si libera di due avversari.

L’attaccante pisano però da dentro l’area piccola manda alto. Col passare dei minuti, nonostante i cambi di Prosperi, la Pianese inizia a perdere smalto e lucidità. Al terzo minuto di recupero il colpaccio: un contropiede perfetto porta Borselli al limite dell’area: il suo diagonale all’angolino fa secco De Fazio.