Colpaccio Montevarchi. Keqi si sblocca con il Tau

MONTEVARCHI

3

TAU

2

MONTEVARCHI (4-4-2): Dainelli; Artini, Lucatuorto, Francalanci, Quaresima (39’ Cellai); Boiga (86’ Pardera), Bontempi, Muscas, Boncompagni (59’ Ciofi); Keqi, Priore (65’ Rufini).

All. Calori (in panchina Adami).

TAU (4-3-1-2): Di Biagio; Vellutini (59’ Piccini), Bernardini (81’ Lombardo), Zini, Antoni; Bruzzo (59’ Alessio), Meucci, Capparella (76’ Noccioli); Bruno (41’ Manetti); Malva, Odianose.

All. Venturi.

Arbitro: Frazza di Schio.

Reti: 3’ Priore, 12’ Boiga, 61’ Capparella, 67’ Keqi, 89’ Noccioli.

Note: Spettatori 500 circa.

Ammoniti: Capparella, Vellutini, Lucatuorto, Keqi, Manetti e Piccini.

MONTEVARCHI – Aquila più forte dell’emergenza, tra squalifiche e infortuni. Grazie a un avvio sprint e ad una gestione mai in affanno i rossoblù di Calori, appiedato dal giudice sportivo e rilevato in panchina dal suo vice Adami, tornano al successo spezzando la striscia positiva di ben 10 turni del Tau Altopascio quarto in classifica. Inizia subito con il coltello tra i denti il Montevarchi e già al 3’ passa con il nono gol di Priore. Pescato dal lancio di Francalanci, il bomber sorprende con un pallonetto l’incerto Di Biagio. Meno di dieci minuti e gli aquilotti piazzano il 2-0 con Boiga che piega le mani al portiere con un destro potente. Non riescono a reagire gli amaranto dell’ex Venturi e fino all’intervallo Dainelli è spettatore non pagante in una sfida che i padroni di casa sembrano controllare a piacimento. In avvio di ripresa, invece, i lucchesi prendono campo e attorno al quarto d’ora accorciano le distanze con l’ottimo Capparella. Il sinistro del numero 10 da fuori area in realtà voleva essere un assist. Nessuno, però, lo sfiora e la palla finisce nel sacco. Il Tau ora ci crede e pressa ma i cambi azzeccati di Calori e Adami riportano i valdarnesi sul doppio vantaggio. A metà frazione Rufini serve in profondità Kristian Keqi e l’italoalbanese brucia Zini e fulmina Di Biagio con una conclusione chirurgica a fil di montante. Soltanto alle soglie del recupero, in mischia, Noccioli firma la seconda rete degli ospiti. Troppo tardi per impedire a Muscas e soci di festeggiare una vittoria meritata.

Giustino Bonci