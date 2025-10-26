Colpaccio Progresso più forte con Belcastro

Il buon pareggio a reti bianche centrato sul campo Rovato Vertovese non è stata l’unica buona notizia arrivata in casa Progresso. Da qualche ora, il team di Castel Maggiore ha sfoderato un importantissimo colpo di mercato: è ufficiale l’arrivo in rossoblù di Luca Belcastro, trequartista classe 1991 che rappresenta un lusso per la categoria. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il trentaquattrenne calabrese può contare su un curriculum di valore dal momento che in carriera, tra serie C e D, ha vestito le maglie di Carrarese, Viterbese, Imolese, Trento, Arzignano, Cjarlins Muzane e Ancona.

Svincolatosi in estate, Belcastro era inseguito da numerose società in categoria, ma il tandem dirigenziale formato dal direttore generale Simone Matta e dal direttore sportivo Andrea Bandiera è riuscito a convincerlo e a regalare così a Mattia Graffiedi un’ulteriore e fondamentale freccia per l’arco che deve portare alla salvezza. Il trequartista di Locri sarà disponibile già oggi per la difficilissima gara in programma alle 14,30 al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore.

Capitan Cestaro e compagni affronteranno, la Pistoiese, corazzata del girone e attuale seconda forza del campionato (a pari-merito con la sorpresa Crema). Gli orange toscani – che al momento pagano tre lunghezze di svantaggio dalla capolista Lentigione – sono reduci da un mezzo passo falso casalingo (1-1 in rimonta contro la Correggese) e, per questo, saliranno in terra bolognese con il chiaro intento di cercare di far ritorno a casa con l’intera posta in palio.

Il Progresso, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale e, al contrario, farà di tutto per provare a strappare un risultato positivo. Penultimi in classifica a quota 5, gli uomini di Graffiedi sono affamati come non mai di punti salvezza e l’auspicio è quello che l’arrivo di Belcastro possa regalare esperienza e, soprattutto, gol. Gol che, in realtà, ha già iniziato a fornire con continuità il penultimo arrivato Calabrese, altro giocatore dal passato importante e che, in questi primi scampoli di stagione in rossoblù, è già stato capace di andare a segno in tre occasioni.