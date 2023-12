Colpi del Terre di Castelli. Arrivano Andolina e Malo

Nel primo giorno del mercato di dicembre grande protagonista il Terre di Castelli che annuncia due colpi: in mediana ecco il 2004 Alessio Andolina che arriva dalla Correggese (già in Eccellenza con Modenese, Cittadella e La Pieve), mentre vestirà oronero il trequartista classe ’95 Alberto Malo prelevato dalla Savignanese, che in carierà ha giocato con Cotignola, Alfonsine, Castrocaro, Mezzolara (61 gare e 4 reti in D) e San Marino. Alla fine Posponi, che sembrava dovesse rientrare al Castelfranco, è rimasto alla Bagnolese. La Correggese saluta l’attaccante Mastaj che va alla Fidentina, mentre il Montecchio è vicino al colpo in attacco di Napoli che lascerà il Rolo. In Prima innesto del Maranello col centrocampista Luca Montorsi (’98) dalla Fortitudo ed ex Cdr, Ganaceto, Colombaro e in Eccellenza a Soliera, mentre l’Spm ha ridato Battilani al Colombaro e il portiere Franchi al Manzolino. Il Monteombraro prende l’attaccante ’97 Karam Raia (’97). In Terza ufficiale l’arrivo del bomber Carmine Gargano alla Monari Nasi. Anticipi. Sono ben 9 le sfide di oggi (ore 15) che riguardano le modenesi. In Eccellenza alle 16 delicata sfida salvezza per il Formigine sul campo dello Zola (bolognesi a -1), prime due squadre fuori dalla zona playout. In Prima ’D’ la capolista Monteombraro riceve l’Atletico Spm relegato in zona calda, in Prima ’F’ Nonantola-Sala Bolognese, in Seconda ’E’ Boiardo-Audax (ore 16), in Seconda ’F’: V. Mandrio-Mirandolese, in Seconda ’G’ Valsa Savignano-Piumazzo (14.30), in Seconda ’H’ Sanmartinese-Rivara (14.30), in Terza ’A’ Prignanese-Magreta e in Terza ’B’ Possidiese-Union 81 (a Rovereto).

Eccellenza. Questi i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi per le squadre modenesi. Zola-Real Formigine (oggi ore 16) X: in dubbio Vacondio (febbre) e Ashong (fastidio muscolare), ma entrambi dovrebbero esserci. Agazzanese-Cittadella X2: la capolista dopo la frenatga (un punto in 2 gare e uscita dalla Coppa) si. Misura nel Piacentino senza Azzi e Rosa. Terre di Castelli-Salsomaggiore 1X: Donizzi senz ai soliti Iori, Operato e Massari, pronto i due nuovi Andolina e Malo. Bagnolese-Castelfranco 2: sul campo del fanalino l’unico out per Cattani (11 risultati utili) e l’infortunato Savino. Fidentina-La Pieve X: nella delicata sfida salvezza Rosi non ha gli infortunati Lo Bello e Pederzani.

Promozione. Questi i pronostici di Corrente: United Carpi-Vianese X2, San Felice-Vezzano X, Castelnuovo-Montagna 1, Sanmichelese-Camposanto 1X, Fiorano-Baiso 2, Cavezzo-Arcetana X, Nextgen-Quarantolese 12, Bibbiano-Cdr Mutina X.