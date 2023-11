Colpo Castellina in Chianti. Raddese di misura. L’Atletico Piazze batte la capolista Sarteano Pestello e Guazzino si dividono la posta in palio al termine di un match combattuto: il risultato finale è 2-2. Primo tempo favorevole al Guazzino, reazione del Pestello in avvio di ripresa. Entrambe le squadre si affrontano a viso aperto, ma nessuna riesce a prevalere.