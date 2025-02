Colpo Centese, campionato riaperto in vetta. Grimandi mette al tappeto la capolista Mesola

centese

1

mesola

0

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Kourouma, Quaquarelli, Perelli (28’st Aiello), Sassu, Grimandi (38’st Bonvicini), Pirreca (Govoni 40’st ), Costantini, Bonacorsi (25’st Fabbri).

A disp: Grandi, Parola, D’Aniello, Rimondi. All. Di Ruocco.

MESOLA: Calderoni, Marcolini, Telloli, Guariento (80’ Minarelli), Biolcati (70’ Ferro), Lucci, Cantelli, Neffati, Allegrucci (567’ Crosara), Davo, Mantovani (46’ Paganini).

A disp: Cavallari. All. Cavallari.

Arbitro: Giuseppe Candela di Parma.

Marcatori: 37’st Grimandi.

La Centese vince il secondo derby consecutivo e si avvicina alle posizioni nobili della classica, mentre il Mesola perde l’atteso scontro diretto e apre la strada al possibile sorpasso in testa alla classifica da parte della Comacchiese e del Valsetta Lagaro. Il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio, ma vince chi fa gol e la Centese è stata più cinica e concreta.

Derby bloccato nel primo tempo, le squadre si sono studiate nei primi 45 minuti di gioco. Centese vicino al vantaggio al 32’, Bonacorsi (foto a sinistra) dal fondo mette in mezzo, Pirreca arriva in lieve ritardo all’appuntamento con il gol. Al 34’ Bonacorsi penetra in area ed è atterrato al momento del tiro, per i biancocelesti è rigore, ma l’arbitro lascia correre. Nel secondo tempo è il Mesola ad avere il pallino del gioco fino al 25’ (nella foto a destra, Allegrucci), ma la capolista non trova il corridoio giusto.

Il vantaggio biancoceleste arriva sugli sviluppi di una rimessa laterale.

Al 37’ imbucata di Pirreca, subentra Grimandi, che supera il portiere in uscita. Il Mesola si fa vedere dalla lunga distanza con Cantelli, da buona posizione alza sopra la traversa. Al 90’ si accende una mischia nell’area della Centese, nessuno del Mesola riesce ad approfittarne e Alberghini si salva.

Con questo risultato (terza vittoria consecutiva) la Centese si riporta in zona playoff, mentre il Mesola potrebbe vedere insidiato il primato ad opera delle dirette concorrenti, Valsetta Lagaro e soprattutto Comacchiese, che proverà ad approfittare del passo falso della capolista a Casumaro, oggi nel derby ferrarese. La lotta per la vetta si infiamma sempre di più.

Franco Vanini