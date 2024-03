Colpo Comacchiese nel derby

Non sono certo mancate le emozioni a Mesola per l’atteso derby del Delta del Po con la Comacchiese, vinto dai lagunari per 2-1. Nel primo tempo passa in vantaggio la formazione castellana con Pittaluga, una zampata in mischia. Nel secondo tempo i lagunari ribaltano il risultato, andando in rete dapprima con Negri al 75’ e poi completano la rimonta con Marongiu all’86’.

Da notare che la partita era stata sospesa una decina di minuti per soccorrere l’arbitro, che si era procurato una distorsione alla caviglia. Lo staff medico ha provveduto a una fasciatura rigida per consentire al direttore di gara di portare a termine la partita. Per la classifica, castellani che restano fuori dalla zona playout, al quinto posto, e Comacchiese che li aggancia.

La Portuense non ce l’ha fatta a portare a casa tre punti dallo scontro diretto per i play off a Solarolo. Dopo un primo tempo equilibrato, i romagnoli sono passati in vantaggio al 5’ della ripresa approfittando di un’incomprensione difensiva; i ferraresi hanno ristabilito l’equilibrio su calcio di rigore trasformato da Allegrucci al 75’. La Portuense, che giocava senza quattro titolari, ha costruito alcune opportunità da rete, ma Masiero, Fantoni e Allegrucci non sono riusciti a segnare. Resta invariato dunque il distacco degli uomini di Mariani dalla squadra romagnola. I rossoneri sono quarti a più 5 dal Mesola, che è rimasto al palo, e dalla stessa Comacchiese.

Cade a Osteria Grande, nella tana della capolista, il Consandolo, travolto 4-0.

Infine la tradizione favorevole non ha salvato il Casumaro dalla trasferta a Trebbo di Reno. I rossoblù vanno sotto per uno svarione difensivo nei primi minuti, da lì in avanti è un assedio alla porta bolognese, ma senza attaccanti di ruolo è dura finalizzare il gioco. Mister Nardiello era infatti senza cinque titolari oltre a Nicoli e Daniel a mezzo servizio. E ora in classifica i centesi sono terzultimi, in piena zona playout. Urge una reazione già da domenica prossima.

Franco Vanini