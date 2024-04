Colpo Consandolo in Romagna. La salvezza è in cassaforte

A. Placci Bubano

1

Consandolo

3

A. PLACCI BUBANO MORDANO: Geraci, Borini, Gentilini, Ghini (20’ st Guerrini), Taroni, Greco (12’ st Gramantieri), Gasparri (5’ st Regoli), Gurioli (12’ st Guiduzzi), Tumolo, El Bouhali, Ramoz (20’ st Busillo).

CONSANDOLO: Lesi, Gaiani, Ambrosecchia, Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Giberti, Colino (30’ st Gentili), Badjie (35’ st Dell’Isola), Tufa (25’ st Baglietti). All.: Dirani.

Arbitro: Biandronni di Forlì.

Reti: 13’ pt Badjie (C), 8’ st Liri (C), 20’ st Regoli (A), 35’ st Baglietti (C).

Note: ammoniti: Tumolo (A), Busillo (A), Ambrosecchia (C), Rimondi (C), Colino (C).

Vittoria meritata per il Consandolo, che espugna Bubano per 1-3, risultato che consegna di fatto la salvezza alla società argentana. La formazione di Dirani parte forte, va vicinissima al gol in almeno tre circostanze, compresa una traversa, e poi trova il vantaggio al 13’ grazie a Badije che, dopo aver rubato palla a metà campo all’ultimo difensore avversario, vede il portiere fuori dai pali e, da almeno quaranta metri, mette la palla del sacco. Non è una novità per l’attaccante del Consandolo, non nuovo a queste prodezze. A questo punto gli ospiti cercano di controllare la partita contro un avversario che non riesce a trovare il modo di reagire al gol subito. All’8’ st arriva il raddoppio, merito di Liri che, dopo aver raccolto un tap-in al volo di Rimondi, scarica, sempre al volo, in fondo alla rete. Il gol crea nervosismo sia sul terreno di gioco, sia sugli spalti, con il direttore di gara che è stato costretto a sospendere la partita per circa dieci minuti. Al 20’ st i padroni di casa accorciano le distanze con Regoli, poi Baglietti fa tris.