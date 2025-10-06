Colpo da 3 punti. Magra Azzurri ok a Caperana

L’unico acuto nella quarta giornata di Promozione girone B è del Magra Azzurri che torna dalla trasferta contro la Caperanese con un successo convincente. I ragazzi di Barletti partono forte e al 24’ con Paita colpiscono la traversa. Nonostante il buon avvio al 41’ subiscono il gol dello svantaggio quando, su assist di Sanguineti, Muti sblocca la gara. Al 53’ Bojang sul traversone di Elhdiy pareggia e al 91’ Caleo, su suggerimento di Ninotti, ribalta la situazione e fissa il definitivo 1-2. L’atteso derby tra il Levanto e la Santerenzina si conclude con un giusto 1-1, che ben riflette l’andamento di un match con continui capovolgimenti di fronte con i due portieri protagonisti di almeno tre grandi interventi per parte. I biancoverdi scendono in campo determinati e al 21’ con un’azione di contropiede finalizzata da Camara, su lancio di Sanguinetti, trovano il varco giusto dal limite. Al 26’ arrembaggio dei locali con un primo tiro di Moggia parato da Di Marco, poi con la rovesciata di Rosaia respinta dalla difesa e infine con il tiro violento di Moggia che vale il pareggio, tra le proteste degli ospiti per una presunta posizione di fuorigioco. Al 79’ nella Santerenzina viene espulso Sanguinetti per somma di ammonizioni. Al 92’ strepitosa parata di Rollandi sul solito Camara da distanza ravvicinata. Anche l’Intercomunale Beverino non è andato oltre l’1-1 contro il San Cipriano. All’11’ Rosati, su suggerimento di Lunghi, apre le danze, ma al 45’ Basciano pareggia i conti con una punizione rasoterra, facendosi perdonare il precedente errore dal dischetto. Termina sull’1-1 anche la sfida tra San Desiderio e Canaletto. Alla rete di Danero al 35’ nella ripresa risponde Cuccolo che salva i canari dalla sconfitta. Stesso risultato tra Follo e Calvarese che si spartiscono la posta in palio. Al 11’ cross dalla sinistra di Di Vittorio sul secondo palo dove Salvetti di testa supera il portiere avversario. Al 40’ su un’azione convulsa al limite dell’area la palla arriva a Cuneo che la calcia all’angolino e fa l’1-1. Nella ripresa il punteggio non cambia e il triplice fischio assicura alle due squadre un punto per parte. Gli ospiti finil’espulsione finiscono in 10 per un’espulsione.

Ilaria Gallione