Colpo del Radicondoli a Ponte d’Arbia. Tonfo Amiata!. San Miniato sul velluto. San Quirico-Casolese in bianco

Pesante batosta per il Bettolle, che nel Girone E della Prima categoria incassa un duro 4-0 in casa dell’Atletico Levane: decisivo per il rotondo successo degli aretini è Dario Galanti, autore di una tripletta.

Si ferma sul pareggio invece il Torrita in casa del Capolona Quarata, con l’amaranto Frijio che risponde al vantaggio di Bianconi per l’1-1 finale. Un gol per parte anche tra Chiantigiana e Chianti Nord: alla squadra di Gaiole non basta la rete di Bonechi per ottenere la seconda vittoria stagionale. Nel girone F spicca l’impresa corsara del Radicondoli, che grazie alla rete di Ndiaye – su assist del veterano Luigi Guerrera – supera in trasferta il Ponte d’Arbia e mantiene l’imbattibilità.

Netta vittoria casalinga, invece, per il San Miniato, che supera 3-1 il Montalcino, al quale non basta il gol del momentaneo vantaggio segnato da Martino: protagonista della rimonta è Redditi, autore di una fondamentale doppietta che regala ai neroverdi il primo successo stagionale.

Traguardo raggiunto anche dal Pianella, che sul proprio terreno riesce a superare il Campiglia, alla prima stagione in categoria, ma già dimostratosi un avversario ostico per chiunque. Un atteggiamento confermato anche ieri: dopo aver resistito per tutto il primo tempo ai tentativi del Pianella di fare la partita, i colligiani nella ripresa hanno addirittura sfiorato il vantaggio, con il portiere di casa Anselmi che dopo un’ora di gioco si è superato per neutralizzare un rigore di Masini e perfino il successivo tentativo di tap-in. Confermando una delle più antiche ‘regole’ del calcio, al 77’ Gennari ha siglato il gol vittoria.

Spostandosi verso le montagne, continua l’inizio di stagione da incubo dell’Amiata, con la squadra di Abbadia San Salvatore che incassa un pesante 3-1 casalingo dallo Scarlino: Oum prova a reagire alla doppietta iniziale di Pesci, ma Guazzini chiude definitivamente il match. Leggermente meglio vanno le cose, a qualche chilometro di distanza, all’Atletico Piancastagnaio, che sul proprio terreno impatta 1-1 con il Campagnatico. Tornando verso la pianura, non va oltre il risultato di partenza il San Quirico contro la Casolese, che mantiene il predominio per gran parte della gara, costringendo i padroni di casa ad un gioco di contenimento, senza però riuscire a trovare la rete della vittoria. Pareggi per 1-1 in terra grossetana, infine, per il Badesse Monteriggioni (nella foto mister Mirko Carli)– in trasferta contro l’Argentario – e per il Torrenieri – che ha giocato sul campo del Cinigiano.

Marco Brunelli