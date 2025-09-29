Colpo del Sant’Agostino. Tre punti da incorniciare, valgono il secondo posto

sant’agostino

2

fratta terme

1

: Costantino, Sarti, Roda, Ascanelli, Iazzetta, Fiore, Simone (60’ Frignani), Lenzi, Pierfederici, Lisanti (80’ Ribello), Vanzini. A disposizione: Scotto, Guazzarini, Fedozzi, Anostini, Gamberini, Tassinari, Bevilacqua. All: Biagi

FRATTA TERME: Lombardi, Benini (51’ Siboni), Rossini, Panzavolta (82’ Pezzi), Sedioli, Errani (75’ Marozzi), Diop (66’ Ndiane), Miraglia, Gallo, Candoli (70’ Melandri), Ravaioli. A disposizione: Zavatti, De Luca, Branchetti, Signore. All: Malandri

Arbitro: Ghirardi di Ravenna

Marcatori: 15’ p.t. Pierfederici (S), 20’ p.t Sedioli (F), 66’ s.t. Frignani (S)

Il Sant’Agostino vince e sale in classifica nelle zone più prestigiose. Al ‘Renato Caselli’ si è giocata la quinta del campionato di Eccellenza, la formazione di mister Biagi era attesa da conferme tra le mura amiche, dopo la sconfitta nell’ultima in casa con la Sampierana. È arrivata una risposta concreta con vittoria ottenuta con una rete per tempo, grazie a Pierfederici e Frignani, che stendono così il Fratta Terme, che aveva momentaneamente trovato la rete del pareggio. La partita vede una prima parte di studio tra le due formazioni. I ramarri mostrano una maggiore possesso palla con alcune verticalizzazioni verso la porta del Fratta Terme, ma senza concretizzare.

Il Sant’Agostino ci crede e al 15’ trova il vantaggio. A segnare il neo acquisto Pierfederici, arrivato qualche settimana fa, abile ad anticipare tutti e con un tiro supera il portiere ospite. La partita si sblocca e le due formazioni giocano con diversi cambiamenti di fronte. Il Fratta Terme spinge alla ricerca del pareggio, che trova poco dopo al 20’. A segnare Sedioli, che supera Costantino. All’intervallo le formazioni vanno negli spogliatoi sul risultato di parità, non sfruttata un’altra occasione offensiva dei ramarri che non concretizzano. Alla ripresa del gioco permane un sostanziale equilibrio e risultato che non si sblocca.

Le due formazioni provano a forzare per trovare il vantaggio, i padroni di casa non riescono a sfondare e faticano in fase offensiva. La partita poi si sblocca nuovamente a metà ripresa a favore del Sant’Agostino. Al 66’ arriva la seconda rete, a segnarla è Frignani, entrato dalla panchina poco prima, conclusione che supera il portiere del Fratta, su cui non può nulla. A questo punto cambia ancora l’inerzia della partita, con il Fratta Terme che prova a reagire al nuovo svantaggio, con alcune conclusioni, dove non creano particolari problemi a Costantino. Al triplice fischio esulta il Sant’Agostino, che con questa importante vittoria si porta a 10 punti in classifica e vale un secondo posto a pari punti con altre quattro formazioni, a soli tre punti dalla capolista Castenaso.

Mario Tosatti