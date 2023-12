Colpo della Pontremolese. Presa la punta Elia Bruzzi

Il sogno è diventato realtà, la tensione e le preoccupazioni degli ultimi giorni si sono trasformati in una esplosione di gioia e felicità per quello che è diventato il vero colpo di mercato d’inverno della Pontremolese. Elia Bruzzi, 28 anni compiuti ad aprile, 185 centimetri di altezza, una partita in serie A (Livorno-Lazio 0-2), poi tutta serie D con Padova, Viareggio, Montemurlo, Seravezza, Lavagnese, Fezzanese, ultimi tre mesi in forza al Cenaia, quasi mai in doppia cifra, da ieri sera è ufficialmente della Pontremolese. Adesso i tifosi possono far festa.

"Sono felicissimo di entrare a far parte di una società importante – le prime considerazioni di Bruzzi –. Il mio ’amoreggiamento’ con il direttore Lecchini andava avanti da qualche anno e la sua illustrazione sul programma che la società si è dato mi ha convinto per entrare a farne parte. Pontremoli, la Pontremolese, le sue strutture sono le basi per un grande progetto che è quello di vincere il campionato e il sottoscritto vuole entrare a far ne parte. Sono felicissimo di poter giocare in una squadra dove conosco quasi tutti i giocatori con uno staff tecnico importante".

Un grande colpo, non c’è dubbio quello di Bruzzi. La coppia con Petracci, poi sulla carta potrebbe essere straordinaria. L’arrivo di Elia Bruzzi alla squadra azzurra è quindi un grande regalo del nocchiero Pier Giorgio Aprili al nutrito parco giocatori della Pontremolese, ai tifosi, al tecnico e all’intero sistema, che adesso acquista ancor più valore.

Ebal.