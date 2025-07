Colpo dell’Urbino, ecco l’ex Entella Antonioni

Igor Amerighi (7 reti) non farà parte del Fossombrone 2025- 2026, sembra che interessi ad una società professionistica. La Vigor Senigallia ha ingaggiato un esterno francese: Théo Parrinello, classe 2001 nell’ultima stagione ad Asti, in precedenza anche nella Vis. Il difensore centrale della Vigor Senigallia Filippo Rotondo (’01) piace al Fossombrone. Alla Vigor Senigallia interessa il portiere della K Sport Montecchio Gallo Luca Cerretani (2006). L’Urbino ha messo nero si bianco con Pietro Antonioni, giocatore offensivo classe 2003 ex Matelica, Entella, Breno e Alma Juventus Fano. Può ricoprire diversi ruoli tra centrocampo e attacco (5 reti per lui lo scorso anno in Eccellenza) era tra i giocatori più richiesti. "Sono molto contento di aver scelto Urbino – dice – perché da subito ho percepito serietà e un progetto ambizioso. Ho buone e positive sensazioni e non vedo l’ora di iniziare. Mi aspetto un gruppo forte, ben allenato, darò il massimo". "Un giocatore con grandi prospettive – dice di lui Raffaele Pitta team manager Urbino Calcio – che abbiamo voluto a tutti i costi in Urbino. Pietro è il tipo di giocatore gradito al nostro mister, giovane, ambizioso e con voglia di lavorare e dimostrare il proprio valore. Deve solo trovare continuità e crescere in un gruppo e in un ambiente sano come quello di Urbino che gli permetterà di mettere in mostra tutte le sue doti". L’attaccante Bardeggia dell’Urbino va al Termoli.

Il Vismara ha ufficializzato il centrocampista Nicola Rastelletti classe 2004, cresciuto nelle giovanili della Vis. Nicola è poi approdato al Barletta serie D e dopo una breve esperienza nella K. Sport Montecchio, nella scorsa stagione è stato suo malgrado coinvolto nella radiazione dell’Alma Juventus Fano. "Giocatore duttile – lo definisce la società del Vismara – che può ricoprire più ruoli al centro del campo, con un’ottima visione di gioco e molto veloce nelle ripartenze. Tutta la dirigenza gli dà il benvenuto e gli fa un grande in bocca al lupo per la prossima stagione calcistica". L’Atletico Mondolfo ha confermato tutto lo staff tecnico e i giocati Edoardo Scrostat, Simone Gregorini, Loris Pacenti, Tiriboco, Nicolini, Davide Micolizzi, Talevi, Marconi, Michele Rossini e Lorenzo Spacazzozzi e altri. Nei prossimi giorni il diesse Paolo Pretelli ufficializzerà i nuovi arrivi. L’attaccante Luca Fraternali (classe 1995) della Fermignanese piace a diverse società, tra cui la Nuova Real Metauro e la Pergolese. A proposito della Fermignanese, la società ha confermato il centrocampista Lorenzo Lucciarini. Il Gabicce Gradara pare interessato a Zagaglia ex Jesina. La Laurentina ha messo nero su bianco con Tommaso Pisani, classe 2003 ex Monte Porzio. Ufficiale ad Apecchio l’arrivo per la prossima stagione del difensore Fabrizio Magnoni classe 2001, ex giovanili della Cagliese e poi affermatosi alla Pole Calcio. La società del Sant’Orso che ripartirà nel campionato di Seconda categoria ha comunica la conferma tra altri del centrocampista Alessandro Torcoletti.

Amedeo Pisciolini