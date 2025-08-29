Colpo di mercato a sorpresa. Cazzadore, blitz Copparo. Comacchiese resta al palo

Colpo di scena clamoroso sull’asse Comacchio-Copparo, con un bomber di razza che lascia i lagunari ancora prima di cominciare per sposare il progetto ambizioso dei patron Cesare Trio e Vanessa Galante. Stiamo parlando di Fabio Cazzadore, centravanti di 36 anni che la scorsa stagione ha realizzato la bellezza di 19 reti con la maglia del Sant’Agostino laureandosi capocannoniere del campionato di Eccellenza.

Meno di un mese fa, la matricola Comacchiese aveva puntato forte su di lui ufficializzandone l’ingaggio sui social. L’attaccante di Porto Viro aveva iniziato ad allenarsi a Comacchio, senza però firmare alcun contratto.

Cazzadore è infortunato a un piede e non sarebbe stato disponibile per l’avvio del campionato. A quanto pare, d’accordo col giocatore la società lagunare avrebbe deciso di aspettare un po’ di tempo per definire il contratto, dando comunque per scontato che Cazzadore sarebbe diventato a tutti gli effetti un giocatore della Comacchiese ed annunciandolo sulle pagine social quasi un mese fa. Invece, improvvisamente ieri è arrivato l’annuncio in pompa magna del Copparo, che dopo Gianluca Laurenti e Fabio Roselli (oltre ad altri colpi sul mercato straniero) si assicura un altro pezzo pregiato che non ha nulla a che fare con la Prima categoria. Inutile dire che a Comacchio la società non l’abbia presa bene, giudicando quantomeno poco professionale il comportamento del giocatore. Cazzadore ha fatto una scelta di vita optando per Copparo, dove vive con la famiglia. La nascita di una bimba lo ha indotto ad avvicinarsi a casa, e poco importa se non giocherà in Eccellenza ma in Prima categoria.

In ogni caso, l’infortunio di Cazzadore è serio e la punta sarà costretta a restare ai box almeno fino a novembre. La Comacchiese mastica amaro, mentre il nuovo Copparo brinda ad un colpaccio destinato a spostare gli equilibri nel prossimo campionato di Prima categoria.

