Colpo grosso. Blitz dell’Aurora Treia. Elpidiense sconfitta L'Elpidiense Cascinare cede in casa all'Aurora Treia, che vince 2-1 con reti di Filacaro, Ghannouy e Rapaccini. Nel finale tre espulsioni per i padroni di casa, che non riescono a ribaltare il risultato.