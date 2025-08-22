Colpo grosso della Civitanovese. Preso difensore ex Boca Juniors

MONTEGRANARO

CIVITANOVESE

MONTEGRANARO: Taborda, Capponi, Stortini, Urbinati, Alidori, Palladini, Evangelisti, Proesmans, Rotondo, Albanesi, Ciarrocchi. A disp. Fatone, Da Col, Capodaglio, Chimezie, Capasso, Scoppa, Tonuzi, Moufanin, Pomiro, Jallow, Spataro. All. Mengo.

CIVITANOVESE: Forconesi, Candia, Cosignani, Cisbani, Martiarena, Baiocco, Marini, Malavolta, Pompili, Cappa, Pitronaci. A disp. Massenz, Cappella, Visciano, Macarof, Chiaruzzi, Malaccari, Lorenzoni, Corvaro, Guedack, Bosio, Cahais. All. Mercanti.

Reti: 12’st Albanesi (rig.), 37’st Visciano, 43’st Chiaruzzi.

Doppia buona notizia in casa Civitanovese. Dal mercato arriva un esperto difensore; dal campo ecco un successo in amichevole ai danni del Montegranaro. Per la retroguardia, il club rivierasco si è assicurato le prestazioni di Matias Cahais, difensore centrale classe 1987 con una lunga esperienza nel calcio sudamericano. Cahais ha iniziato la carriera nel Boca Juniors ed era in rosa nel 2007, quando la nota squadra di Buenos Aires vinse la Copa Libertadores. Poi una breve esperienza europea negli olandesi del Groningen, quindi tutta la trafila in Sudamerica, tra Argentina e Cile. Il giocatore è dunque arrivato a Civitanova e ieri era in panchina durante l’allenamento congiunto con il Montegranaro.

Sulla partitella: in avvio il tecnico Mercanti proponeva il consueto 4-3-3, ma con alcune variazioni riguardanti gli interpreti. Forconesi a difendere la porta, Martiarena e Baiocco al centro della retroguardia; Candia e Cosignani sugli esterni. Al centro della mediana è stato schierato Cisbani con Malavolta e Marini ad agire da mezzali. Stavolta Cappa è stato inserito al centro dell’attacco, supportato da Pompili e Pitronaci.

Il tecnico Eddy Mengo ha invece risposto con un 4-3-1-2. Nel primo tempo, la Civitanovese ha curato maggiormente la fase difensiva con un pressing molto intenso. Qualche brivido con un paio di palle capitate dentro l’area che i gialloblù non sono riusciti a sfruttare. Nella ripresa, il Montegranaro ha prima colto un palo con Ciarrocchi, poi è passato in vantaggio per via di un fallo su Tonuzi. Dal dischetto, Albanesi ha trasformato in gol. Solita girandola di sostituzioni, anche se scaglionata, da ambo le parti. La Civitanovese si è fatta apprezzare nell’ultima parte del match, quando ha prima pareggiato i conti grazie ad una punizione di Visciano, poi ha siglato il bis grazie ad un rasoterra di Chiaruzzi al termine di un’azione convulsa.

