Colpo Palmiero per il Terre. Marconi va al Medolla

In Eccellenza nuovo innesto per il Terre di Castelli che annuncia il difensore Giuseppe Palmiero, classe 2001, reduce dall’ultima stagione alla Vianese dopo 3 anni al Castelfranco e una trafila fra settore giovanile delle Reggiana col debutto in D (12 gare), Lentigione (altre 18 presenze in D), Mantova e Livorno. In Promozione al Medolla San Felice arriva Matteo Marconi (2006, nella foto col patron Levati) centrocampista ex Progresso cresciuto fra Carpi e Junior Finale. In Seconda il Pavullo annuncia Mirco Ori come nuovo direttore sportivo del settore giovanile. La Maranese si rinforza fra i pali con Simone Cacchioli, portiere classe 2004 nella passata stagione al San Damaso.

Date. Il Crer ha reso note le date presunte della prossima stagione 2025-26 dei campionati regionali. In Eccellenza domenica 24 agosto scatta la Coppa che sarà a gironi: 10 settembre e 1 ottobre le altre due giornate, 12 novembre ottavi, 3 dicembre quarti, il 21 dicembre le semifinali e il 31 gennaio 2026 la finale. Il campionato scatta domenica 31 agosto e chiude l’andata (senza infrasettimanali) domenica 14 dicembre; martedì 6 gennaio via col ritorno che si ferma domenica 5 aprile per la Pasqua (mercoledì 8 aprile gli eventuali recuperi) e si chiude il 3 maggio, poi il 10 e 17 eventuali spareggi o il via dei playoff. Stesse date anche per il campionato di Promozione, con la post season il 24 e 31 maggio, mentre qui la Coppa Promozione comincia molto più avanti, mercoledì 24 settembre col turno preliminare, poi il 15 ottobre i 32esimi, il 26 novembre i 16esimi, il 21 dicembre gli ottavi, l’11 febbraio i quarti, l’11 marzo le semifinali e mercoledì 8 aprile la finale. Diverso il percorso per la Prima categoria: il campionato scatta il 14 settembre, con fine andata il 14 dicembre, inizio ritorno il 18 gennaio e chiusura il 3 maggio, mentre i playoff si chiudono con la finale regionale il 2 giugno. La coppa di Prima scatta domenica 7 settembre, l’8 ottobre il 2° turno, quindi 3 e 21 dicembre, 11 febbraio, 11 marzo e la finale l’ 8 aprile 2026.

d.s.